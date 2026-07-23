وینگر تراکتور به سپاهان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، امیررضا جدی از بازیکنان مستعد و جوان فصل گذشته تراکتور به سپاهان پیوست.

او فوتبال خود را از رده‌های پیکان آغاز کرد و سابقه حضور در تیم‌های پایه تیم ملی را در کارنامه خود دارد. ⁩