وینگر تراکتور به سپاهان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، امیررضا جدی از بازیکنان مستعد و جوان فصل گذشته تراکتور به سپاهان پیوست.
او فوتبال خود را از ردههای پیکان آغاز کرد و سابقه حضور در تیمهای پایه تیم ملی را در کارنامه خود دارد.
با اعلام باشگاه سپاهان، وینگر فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور شاگرد محرم نویدکیا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، امیررضا جدی از بازیکنان مستعد و جوان فصل گذشته تراکتور به سپاهان پیوست.
او فوتبال خود را از ردههای پیکان آغاز کرد و سابقه حضور در تیمهای پایه تیم ملی را در کارنامه خود دارد.
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