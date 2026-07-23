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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

وینگر تراکتور به سپاهان پیوست

وینگر تراکتور به سپاهان پیوست

با اعلام باشگاه سپاهان، وینگر فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور شاگرد محرم نویدکیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، امیررضا جدی از بازیکنان مستعد و جوان فصل گذشته تراکتور به سپاهان پیوست.

او فوتبال خود را از رده‌های پیکان آغاز کرد و سابقه حضور در تیم‌های پایه تیم ملی را در کارنامه خود دارد. ⁩

کد مطلب 6896704

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