به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی مراحل آمادهسازی خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر پشت سر میگذارد که آبیپوشان تاکنون فعالیت خود را در بازار نقلوانتقالات آغاز کردهاند. مدیران این باشگاه با جذب بهرام گودرزی، مدافع فصل گذشته آلومینیوم اراک، و محمد خلیفه، دروازهبان این تیم، نخستین خریدهای خود را نهایی کردهاند و در ادامه نیز قرارداد محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی را تمدید کردند تا این دو بازیکن همچنان با پیراهن استقلال به میدان بروند.
با این حال، استقلال در کنار جذب چند بازیکن جدید، تعدادی از مهرههای شاخص و تأثیرگذار فصل گذشته خود را نیز از دست داده است. یاسر آسانی، منیر الحدادی و رامین رضاییان از جمله بازیکنانی هستند که همکاریشان با آبیپوشان به پایان رسیده و بر اساس آخرین شرایط، تمایلی به ادامه حضور در جمع شاگردان سهراب بختیاریزاده ندارند. جدایی این نفرات در حالی رقم خورده که کادر فنی همچنان امیدوار است با رفع محدودیتهای موجود، نفرات جدیدی را برای تقویت ترکیب تیم در اختیار بگیرد.
این اتفاقات در شرایطی رخ داده که پنجره نقلوانتقالاتی استقلال همچنان بسته است و مدیران باشگاه به موازات پیگیری پروندههای حقوقی برای رفع این محرومیت، در تلاش هستند مقدمات ثبت قرارداد بازیکنان جدید را نیز فراهم کنند. این موضوع باعث شده روند تکمیل فهرست استقلال با چالشهایی همراه شود و کادر فنی هنوز نتواند از تمام نفرات مدنظر خود بهره ببرد.
آبیپوشان در فصل پیش رو علاوه بر رقابتهای لیگ برتر، به عنوان تنها نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا نیز به میدان خواهند رفت و همین مسئله اهمیت تقویت هرچه سریعتر ترکیب تیم را دوچندان کرده است. مدیران استقلال امیدوارند با باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی، قرارداد خریدهای جدید به ثبت برسد و سهراب بختیاریزاده بتواند با تیمی کاملتر و دستی بازتر، استقلال را برای حضور در دو تورنمنت مهم فصل آماده کند.
استقلال همیشه مشکل داشته است
علی حمودی پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط این تیم در آستانه فصل جدید رقابتهای لیگ برتر و بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی آبیپوشان اظهار داشت: متأسفانه استقلال در چهار، پنج سال اخیر تقریباً هر فصل با مشکلات مشابهی روبهرو بوده است. یا جذب سرمربی با تأخیر انجام شده، یا مشکلات مدیریتی وجود داشته و یا مانند امسال پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه بسته بوده است. به نظرم استقلال در این سالها به نوعی با این شرایط کنار آمده، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای طبیعی بودن این روند نیست و اتفاقاً نشان میدهد مدیریت باشگاه در سالهای اخیر نتوانسته شرایط باثباتی را برای تیم فراهم کند.
وی ادامه داد: امسال استقلال زمان کافی در اختیار داشت اما باز هم شاهد مشکلات همیشگی بودیم. هر سال یک پروسه تکراری برای استقلال شکل میگیرد؛ یک سال مشکل جذب بازیکن وجود دارد، سال دیگر انتخاب سرمربی به طول میانجامد و امسال هم پنجره نقلوانتقالاتی بسته است. از طرف دیگر، با شرایط موجود جذب بازیکن خارجی نیز بسیار دشوار شده و استقلال دو بازیکن خارجی باکیفیت خود یعنی یاسر آسانی و منیر الحدادی را هم از دست داده است.
شرایط استقلال طبیعی نیست
پیشکسوت استقلال با اشاره به وضعیت نقلوانتقالات این تیم گفت: بازیکنانی که به صورت قرضی از استقلال جدا شدهاند فعلاً برنمیگردند و نفراتی که قراردادشان به پایان رسیده نیز هنوز وضعیت مشخصی ندارند. بنابراین شرایط استقلال اصلاً شرایط یک تیم نرمال نیست. شاید تمرینات تیم زودتر آغاز شده باشد، اما زمانی که سرمربی نتواند بازیکنان مدنظر خود را جذب کند، قطعاً با مشکل مواجه خواهد شد.
وی افزود: باید واقعبین باشیم؛ برخی تیمها به راحتی در حال جذب بازیکنان مورد نیاز خود هستند و در پستهایی که نیاز دارند نفرات مدنظرشان را به خدمت میگیرند، اما سهراب بختیاریزاده شرایط متفاوتی دارد. شاید برخی بازیکنان از نظر فنی، تاکتیکی یا حتی شخصیتی با تفکرات او همخوانی نداشته باشند، اما به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، امکان کنار گذاشتن آنها را هم نداشته باشد و در نهایت مجبور شود با همین نفرات کار کند.
حمودی تصریح کرد: این شرایط برای هیچ مربی طبیعی نیست. سهراب بختیاریزاده پس از چند سال امسال فرصت پیدا کرده از ابتدای فصل هدایت استقلال را برعهده داشته باشد و مدیریت باشگاه نیز به این جمعبندی رسیده که کار را از ابتدا به او بسپارد، اما هدایت استقلال با پنجره بسته تفاوت چندانی با زمانی ندارد که او در میانه بحران هدایت تیم را برعهده گرفت. آن زمان هم شرایط بحرانی بود و حالا هم این وضعیت نوع دیگری از بحران محسوب میشود، زیرا باشگاه نمیتواند بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کند.
کاپیتان باید در روزهای سخت کنار استقلال باشد
پیشکسوت استقلال درباره عدم تمدید قرارداد توسط روزبه چشمی گفت: روزبه چشمی بازیکن ملیپوش، کاپیتان تیم و یکی از باسابقهترین بازیکنان استقلال است و طبیعتاً انتظار میرود در چنین شرایطی کنار باشگاه باشد. به نظر من برخی بازیکنان در این مقطع بیمعرفتی میکنند.
وی ادامه داد: وقتی کاپیتان تیم هستید، باید در روزهای سخت اولین نفری باشید که به باشگاه کمک میکنید. کاپیتان تیم باید دستیار اول سرمربی در رختکن باشد و در کنار مدیریت باشگاه قرار بگیرد تا تیم از این شرایط عبور کند. استقلال سالها در روزهای سخت، چه زمانی که بازیکن مصدوم بوده و چه زمانی که شرایط خوبی نداشته، با او قرارداد بسته و از او حمایت کرده است. حالا هم انتظار میرود بازیکن در چنین شرایطی دست باشگاه را بگیرد تا تیم هرچه زودتر بسته شود.
حمودی خاطرنشان کرد: متأسفانه بعضی مواقع خیلی زود فراموش میکنیم که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده است. به نظر من حافظه برخی بازیکنان کوتاه شده و خیلی زود گذشته را فراموش میکنند. ای کاش روزبه چشمی جزو اولین نفراتی بود که قراردادش را تمدید میکرد تا سایر بازیکنانی که قرار است قراردادشان تمدید شود نیز با خیال راحت این کار را انجام دهند. متأسفانه در روزهای سخت، برخی بازیکنان بزرگ تیم را تنها میگذارند و هواداران استقلال این مسائل را فراموش نخواهند کرد.
تغییر مدیریت کمکی به استقلال نمیکند
وی در خصوص احتمال تغییرات مدیریتی در استقلال و ادامه همکاری هلدینگ خلیج فارس با علی تاجرنیا نیز گفت: به نظر من در شرایط فعلی تغییر مدیریت کمکی به استقلال نمیکند. البته نمیتوان گفت عملکرد مدیران بدون ایراد بوده، اما نباید همه مشکلات را متوجه یک نفر دانست.
حمودی افزود: قرار نیست تاجرنیا به تنهایی همه کارها را انجام دهد. برای مثال، آیا او دوست داشته پنجره نقلوانتقالاتی استقلال بسته شود و خودش زیر فشار انتقادها قرار بگیرد؟ قطعاً چنین چیزی نیست. هلدینگ وظیفه دارد از باشگاه حمایت مالی کند و اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد، باید در همین مقطع انجام شود.
وی ادامه داد: استقلال همین حالا هم با مشکلات زیادی از جمله بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی روبهرو است. اگر در چنین شرایطی بحث تغییر مدیریت نیز مطرح شود، به اعتقاد من باشگاه از نظر مدیریتی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: اگر قرار بود ظرف یک هفته همه مشکلات استقلال حل شود، شاید تغییر مدیریت قابل بررسی بود، اما هر مدیری که به باشگاه بیاید، حداقل یک ماه زمان نیاز دارد تا بر امور مسلط شود، پروندهها را بررسی کند و از وعدهها و برنامههایی که تاکنون دنبال شده، اطلاع پیدا کند. طبیعی است که این موضوع روند کار باشگاه را کندتر خواهد کرد.
حمودی در پایان گفت: به نظر من هلدینگ باید با همین مدیریت به کار خود ادامه دهد، تیم را ببندد، به مشکلات هواداران و نیازهای باشگاه رسیدگی کند و شرایطی را فراهم کند که استقلال با کمترین حاشیه وارد فصل جدید مسابقات شود.
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