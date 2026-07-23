بدون بازی تدارکاتی خارجی قهرمان شدیم/والیبال ایران شرایط منصفانه نداشت

عبدالرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار کرد: خدا را شکر تیم ما توانست در مسابقات قهرمانی آسیا با وجود شرایط سختی که داشتیم به عنوان قهرمانی برسد. اردوهای تیم را از ۲۰ فروردین آغاز کردیم، اما روند شناسایی بازیکنان از حدود ۲۵ اسفند و همزمان با اوج شرایط جنگی آغاز شد. در آن مقطع از طریق تماس تلفنی، هیئت‌های والیبال استان‌ها و مربیان حاضر در لیگ برتر، بازیکنان را برای حضور در اردو دعوت کردیم.

وی افزود: در مجموع حدود ۴۶۰ بازیکن به اردو دعوت شدند و هر سه روز ۳۰ بازیکن را مورد ارزیابی قرار می‌دادیم. فکر می‌کنم تقریباً همه بازیکنان را به اندازه کافی دیدیم، هرچند ممکن است تعدادی از آنها به دلیل اینکه باشگاه‌ها یا مربیانشان دیر اطلاع داده بودند، فرصت حضور در تست‌ها را پیدا نکردند، اما در مجموع حدود ۹۰ درصد بازیکنان را به طور کامل ارزیابی کردیم.

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با اشاره به شرایط خاص آماده‌سازی تیم، گفت: تعدادی از بازیکنان به دلیل شرایط جنگی اصلاً تمرین نداشتند و از آمادگی لازم برخوردار نبودند، به همین دلیل ناچار شدیم بازیکنانی را انتخاب کنیم که از نظر آمادگی جسمانی شرایط بهتری داشتند. از اردیبهشت‌ماه نیز اردوی اصلی تیم را با حضور ۶۰ بازیکن آغاز کردیم.

وی درباره روند آماده‌سازی تیم و شرایط ملی‌پوشان در مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار داشت: پس از آن ۳۰ بازیکن را در دو گروه وارد مرحله جدید تمرینات کردیم. هر ۱۴ بازیکنی که در نهایت در ترکیب تیم قرار گرفتند، برای نخستین بار در رده سنی زیر ۱۸ سال حضور پیدا کرده بودند. به جز کامیاب عبداللهی که تجربه سال گذشته را داشت، هیچ‌یک از بازیکنان تجربه حضور در مسابقات ملی یا بین‌المللی نداشتند.

علیزاده ادامه داد: به دلیل شرایط جنگی، هیچ مسابقه تدارکاتی خارج از ایران برگزار نکردیم و حتی مقابل تیم‌های خارجی هم به میدان نرفتیم. تنها چند دیدار تدارکاتی با بازیکنان تیم زیر ۱۷ سال به سرمربیگری آرش صادقیانی و چند بازیکن شهرداری ارومیه برگزار شد، اما رفته‌رفته بازیکنان کیفیت واقعی خود را نشان دادند.

وی تأکید کرد: هر ۱۴ بازیکن تیم در مسابقات فرصت بازی پیدا کردند و همگی در شرایط سخت به تیم کمک کردند. در دیدار فینال نیز موفق شدیم ژاپن را که تیمی بسیار باکیفیت و هم‌سطح تیم بزرگسالان این کشور بود، شکست دهیم. این تیم دو پشت‌خط‌زن چپ‌دست، دریافت‌کننده‌ها و سرعتی‌زن‌های بسیار خوبی داشت و پاسور این تیم نیز پیش از این سابقه همکاری با احمد مساجدی در تیم ملی ایران و همچنین حضور در والیبال ژاپن را داشت. با وجود کیفیت بالای ژاپن، توانستیم این تیم را شکست دهیم و عنوان قهرمانی آسیا را به دست بیاوریم.

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران درباره برنامه‌های آینده این تیم نیز گفت: کار این تیم هنوز تمام نشده است. در رده نوجوانان کسب نتیجه بسیار دشوار است، چون بازیکنان در سن حساسی قرار دارند و شرایط آنها قابل پیش‌بینی نیست، اما خوشبختانه در همین مسابقات بازیکنان اهداف تاکتیکی کادر فنی را به خوبی اجرا کردند و تحت تأثیر شرایط مسابقه قرار نگرفتند.

وی افزود: در دیدار مقابل چین، حدود چهار تا پنج هزار تماشاگر از تیم میزبان حمایت می‌کردند، اما با وجود این شرایط و در حالی که دو بر یک از حریف پیش بودیم، بازیکنان دقیقاً همان برنامه‌ای را که برایشان تعریف کرده بودیم اجرا کردند و در نهایت ست پنجم را نیز به سود خود به پایان رساندند.

علیزاده با اشاره به برنامه‌های کادر فنی تا مسابقات جهانی، اظهار داشت: همان روزی که مسابقات به پایان رسید، با بازیکنان جلسه برگزار کردیم. از این پس به صورت هفتگی وزن بازیکنان، برنامه‌های بدنسازی و روند پیشرفت آنها را کنترل خواهیم کرد و با مربیان باشگاهی‌شان نیز در ارتباط خواهیم بود تا نقاط ضعف آنها برطرف شود. امیدوارم سال آینده بازیکنان با حداقل ۱۰ درصد پیشرفت دوباره به اردو بیایند و با برگزاری اردوها و تمرینات تخصصی بتوانیم از نظر فنی چهار تا پنج پله نسبت به امروز پیشرفت کنیم. امیدوارم در مسابقات جهانی نیز عملکرد بهتری داشته باشیم. نباید فراموش کنیم که پس از ۱۲ سال موفق شدیم دوباره عنوان قهرمانی نوجوانان آسیا را به دست بیاوریم و امیدوارم این روند در آسیا و جهان ادامه پیدا کند.

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در ادامه درباره شرایط تیم ملی بزرگسالان نیز گفت: تیم ملی آن طور که همه ما انتظار داشتیم نتیجه نگرفت اما باید شرایط را هم درک کنیم. به دلیل جنگ، اردوها برگزار نشد و تمرینات از ۹ اسفند تا فروردین و اردیبهشت تعطیل بود. تنها یک اردوی ۱۰ روزه برگزار کردیم و سپس بازیکنان راهی مسابقات شدند. با وجود اینکه انتظارات برآورده نشد اما مطمئن هستم اگر این تیم دو تا سه ماه تمرین مناسب داشته باشد، در جام ملت‌های آسیا، والیبال بسیار خوبی ارائه خواهد کرد. شاید نتوان درباره نتیجه صحبت کرد، اما کیفیت فنی تیم قطعاً بهتر خواهد شد، زیرا سال گذشته نه تمرین مناسبی داشتیم و نه مسابقات تدارکاتی.

علیزاده با دفاع از عملکرد فدراسیون، تصریح کرد: نباید همه مشکلات را به گردن پیاتزا یا فدراسیون انداخت. شرایط کشور به گونه‌ای بود که حتی امکان برگزاری اردو هم وجود نداشت. فدراسیون هر آنچه در توان داشت برای تیم‌های ملی انجام داد. حتی برای برگزاری چند جلسه تمرین برای بازیکنان ارومیه موفق به گرفتن سالن نمی‌شدیم، در حالی که بسیاری از رقبای ما چندین ماه تمرین مستمر و مسابقات تدارکاتی برگزار کرده بودند. از سوی دیگر، لیگ والیبال هم از دی ماه با توجه به شرایط کشور و اتفاقاتی که رخ داد، در وضعیت بلاتکلیف بود و پس از آن هم جنگ تحملی از اسفند ماه شروع شد و در نهایت لیگ هم ناتمام ماند. همه این مسائل تأثیر زیادی روی عملکرد بازیکنان داشت.

وی گفت: کار برای تیم ملی هنوز تمام نشده و همانطور که گفتم با فرصت به بازیکنان قطعا آنها شرایط بهتری پیدا خواهند کرد و در مسابقات قهرمانی آسیا که سهمیه مستقیم المپیک نیز در آن توزیع می‌شود امیدوارم بازیکنان بهترین عملکرد خود را ارائه دهند. من حتی معتقدم اگر این بار با آمادگی کامل در مسابقات حاضر شویم، توانایی شکست ژاپن را داریم، چرا که در لیگ ملت‌ها نیز این تیم به سختی موفق شد ایران را شکست دهد و ما برابر آنها عملکرد بسیار خوبی داشتیم.