برنامه ریزی پلیس راهور برای اجرای تمهیدات مراسم نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی در نشست مشترک شورای راهبری ترافیک و کمیسیون ایمنی راههای استان قم، که در استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: روان سازی ترافیک و ایجاد نظم و انضباط برای جلوگیری از تصادف بهعنوان ۲ اصل در مدیریت ترافیک در معابر شهری است.
وی افزود: کار پلیس یک کار بسیار مستمر و طاقتفرسا است که میبایستی بی وقفه در تلاش باشیم که تولید و محصول ما به عنوان امنیت تردد به هیچ عنوان از حرکت باز نایستد
سردار حسینی گفت: مأموریتهای حساس و مهمی به پلیس راهور واگذار شده از طرحهای ترافیکی تا مدیریت برنامههای مناسبتی و یکی از این مأموریتهای ویژه و مهم مراسم نیمه شعبان و ولادت منجی عالم بشریت امام زمان (عج) است که هسته مرکزی این مأموریت شهر مسجد جمکران است که همه ساله شاهد حضور میلیونی زائرین عزیز هستیم.
وی تاکید کرد: هدف ما این است که با کمترین مشکل و در کنار نظم و امنیت ترددها شکل بگیرد که در این راستا انتظار داریم که همه دستگاههای متولی و به ویژه تولیت مسجد مقدس جمکران نهایت همکاری را با ما داشته باشند.
رئیس پلیس راهور فراجا اضافه کرد: محدودیتهای ترافیکی ضرورت اجرای طرحهای ترافیکی است چرا که برنامهریزی و هدایت جریان ترافیکی اگر به درستی انجام نشود مشکلات عدهای برای همه کسانی که به قصد شرکت در آن مراسم به محل مورد نظر مراجعه نمودهاند را به وجود خواهد آورد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم اداره هوشمند ترافیک در شهر مقدس قم اظهار داشت: توسعه کمی و کیفی سامانهها در شهر قم باید تداوم یابد تا امکان مدیریت هوشمند بر ترافیک معابر شهری بیش از پیش تحقق یابد.
رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با اصلاح و ارتقای ساختار پلیس راه استان در حوزه راههای برون شهری نیز احداث چند پاسگاه جدید در دستور کار پلیس راهور استان قم قرار گیرد تا خلاءهای موجود برطرف شود.
سردار حسینی همچنین با تاکید بر آمار قابل توجه تصادفات در محورهای روستایی، عنوان کرد: ایمنسازی و رفع نقاط حادثهخیز راههای روستایی با استفاده از ظرفیتهای موجود باید به عنوان یکی از موضوعات مهم پیگیری و دنبال شود.
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