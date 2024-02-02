خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: هفته دوم بهمن ماه در حالی گذشت که بالاخره زمستان روی خوشش را به ما نشان داد و اغلب استانهای کشور را تا جایی که میتوانست، سفید پوش کرد. اخبار این هفته از افزایش قیمت دلار تا صعود تیم ملی کشورمان به مرحله بعدی جام ملتهای آسیا، فراز و فرودهای زیادی داشت و این گزارش نگاهی اجمالی به مهمترین وقایع این هفته است.
مردیم تا بردیم!
بازی ایران و سوریه یکی از مهیجترین و حساسترین بازیهایی بود که تیم ملی فوتبال کشور در چند سال اخیر داشت؛ حساسیت بازی تا جایی بود که فدراسیون فوتبال سوریه پاداشی نسبتاً قابل توجه برای هر یک از بازیکنان خود در نظر گرفت و اعلام کرد در صورت برد مقابل ایران به هر یک آنها مبلغی معادل ۵۵۰ میلیون تومانی هدیه خواهد داد.
نیمه اول با برتری ایران به پایان رسید اما هیچکس از نیمه دوم پر هیجان این رقابت خبر نداشت. این بازی یک بار دیگر به هوادران این ورزش نشان داد که «فوتبال قابل پیش بینی نیست». یک پنالتی به نفع تیم ملی سوریه باعث شد نتیجه بازی مساوی شود و بعد از آن بود که سوریها جان گرفتند و با قدرت بیشتری بازی را پیش بردند.
اما همه چیز آنجا سختتر شد که اواخر بازی، مهاجم پا به توپ و اثرگذار ایران «مهدی طارمی» از زمین اخراج شد و بازیکنان تیم ملی در حالی به رختکن رفتند که میدانستند دو وقت اضافه ۱۵ قیقهای را باید ده نفره ادامه دهند و کار سختی برای دستیابی به یک گل دیگر یا دست کم حفظ نتیجه در پیش دارند.
در وقتهای اضافه نتیجه تغییری نکرد و کار به ضربات پنالتی کشیده شد؛ جایی که اشک خیلی از هواداران تیم ملی درآمد و طارمی اخراج شده هم روی نیمکت پا به پای مردم اشک میریخت؛ شاید به خاطر آنکه گمان میکرد اگر اخراج نمیشد ایران میتوانست قبل از ضربات پنالتی کار را تمام کند؛ یا پیش خودش میگفت اگر نتیجه این بازی به سوریه واگذار شود، خودش را برای کارت قرمزی که گرفته هرگز نمیبخشد.
فوتبالیها خوب میدانند که یک دروازهبان خوب چقدر میتواند در این مرحله از رقابت اثرگذار باشد و اینجا چشم امید همه به دستهای علیرضا بیرانوند بود که سابقه درخشانی در مهار کردن ضربات پنالتی داشت؛ او کسی بود که دروازهاش را در مقابل ضربه پنالتی کریستین رونالدو سد کرده بود و هم توقع خودش و هم هوادارانش این بود که یک بار دیگر با درخشش در شرایط حیاتی، مهارت خود را به رخ بکشد. همین هم شد. دستهای بیرانوند باعث پیروزی تیم ملی کشورمان و ورودش به مرحله یک چهارم رقابتها شد.
قلعه نویی، سرمربی تیم ملی درباره بازی پنجشنبه شب گفت: «امشب یکی از بهترین بازیهای تیم ملی بود.» این بازی هیجانانگیز در فضای مجازی هم بازتاب گستردهای میان کاربران داشت. به ویژه تصویر اشکهای مهدی طارمی در شبکههای اجتماعی دست به دست میشد و بهانهای برای نوشتن و گفتن از حس ایراندوستی شده بود. اشکی که از روی تعصب بود و تحسین ایرانیان را به دنبال داشت.
فردا شنبه چهاردهم بهمن ماه، ایران در مصافی سخت و سرنوشتساز مقابل ژاپن قرار خواهد گرفت. به امید آنکه هفته بعد هم در اخبار آخر هفته از پیروزی تیم ملی مقابل این حریف قدر بنویسیم.
سونامی تورم در راه است؟
بالا و پایین رفتن قیمت دلار سالهاست با هویت ایرانی عجین شده است. گرچه به عادت از «بالا و پایین رفتن» استفاده میکنیم اما تا بوده «بالا رفتن» دلار بوده که قیمت اجناس مختلف را نیز با خود بالا برده است و تا بوده خبری از «پایین آمدن» نبوده که اگر هم بوده نتوانسته قیمتهای افزایش یافته را با خود پایین بکشاند.
هفته اخیر اخبار پر تلاطم دلار، بازار را دچار التهاب کرد و چیزی تا نوروز نمانده نرخ آن به ۶۰ هزار تومان رسید. به گفته برخی از کارشناسان علت اصلی نوسانات اخیر ارزی، تنشهای موجود در منطقه است و ریشه اقتصادی ندارد.
گوشمردم به این تحلیلها آشناست که «این تنشها باعث ایجاد شوکهای در بازار ارز میشود» اما همانطور که گفته شد به نظر نمیرسد حتی با از بین رفتن دلایل نوسانات و بازگشت آرامش به منطقه، دلار به قیمت قبلی خود بازگردد. «احمد جانجان» کارشناس بازار ارز میگوید: «دور از انتظار است که با آرام شدن جو تنشها دلار دوباره به قیمت قبلی خود بازگردد.» با همه اینها برخی معتقدند با فروکش کردن این جو، شرایط ارز بهبود مییابد و نشانه این بهبود نزدیک شدن دوباره نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان است.
افزایش روز افزون قیمت دلار، یکی از آسیبهای تحریمهای شدید علیه ایران است و این آسیب از زمان شدت گرفتن تحریمها جدیتر شده است. این روزها ایران پس از روسیه، بیشترین تحریمها در دنیا را تجربه میکند و سوریه در جایگاه بعدی قرار دارد.
با همه اینها نمیتوان از قلم انداخت که در شرایطی که نرخ تورم ۴۰ درصد است و افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، گذران معیشت سختتر از گذشته خواهد شد و اگر به این وضعیت بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمتهایی که به نظر میرسد برای سال آینده در نظر گرفته شده را هم اضافه کنیم؛ نابسامانی اقتصادی نگرانکنندهتر میشود. در کنار همه اینها، نمایندگان مجلس برای تأمین بار مالی بودجه، دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی ۱۹۳ قلم کالا کردهاند که بر اساس پیشبینیها، نتیجه این تصمیم چیزی جز یک سونامی تورمی نخواهد بود.
یمن؛ کوهی استوار مقابل صهیونیستها
پس از عملیات هفت اکتبر، خاورمیانه همچنان در درگیری و تنش به سر میبرد و تقریباً روزی نیست که این منطقه اتفاقی به خود نبیند. با همه مناسبات پیچیده سیاسی و دیپلماتیکی که در کشورهای مختلف جنوب غرب آسیا وجود دارد باز هم هر از گاهی نشانههایی از سوی مردم این امید را میبخشد که حمایتها از بین نرفته است. پس از آنکه دولت اردن به درخواست رژیم صهیونیستی رستورانی که به اسم «هفت اکتبر» نامگذاری شده بود را تعطیل کرد، بسیاری از مغازهها در این کشور اسم مغازه خود را به اسم «طوفان الاقصی» نامگذاری کردند.
تجمعهای مختلفی علیه نتانیاهو همچنان در کشورهای جهان ادامه دارد و علاوه بر این خود صهیونیستها نیز مقابل خانه او برای امضای توافق مبادله اسرا دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان صهیونیستی که دل خوشی از رهبران خود ندارند خواستار انحلال فوری کابینه و برکناری نتانیاهو و برگزاری انتخابات زودهنگام شدهاند. کارشناسان معتقدند این تنشهای داخلی شرایط را برای اسراییل سختتر کرده است.
البته همه اینها دلیلی بر آن نیست که دل شهرکنشینان و اشغالگران به حال مردم غزه بسوزد؛ آنها برای چهارمین روز متوالی در گذرگاه «ابو سالم» واقع در جنوب غزه تجمع کردند و مانع رسیدن کمکهای بشر دوستانه به نوار غزه شدند. این شرایط در حالی است که آوارگان فلسطینی به دلیل نبود آب آشامیدنی و عدم دسترسی به نیازهای اولیه خود به شرایط دشواری فراتر از تصورها افتادهاند و به ناچار آب باران را جمعآوری کرده و استفاده میکنند.
یمن، کوه استواری که در منطقه مقابل اسراییل قد علم کرده کماکان در دریای سرخ به کشتیهای متعلق به رژیم صهیونیستی و حتی کشورهای طرفدارش ادامه میدهد؛ این هفته ترکشهای این ماجرا به کشتیهای انگلیسی اصابت کرد. بنا بر خبری که از شبکه «المیادین» منتشر شد، کشتی انگلیسی به اسم «مارلین لواندا» که این هفته در دریای سرخ مورد هدف یمنیها قرار گرفت، حامل سوخت برای بمبافکنهای اسراییلی بوده و به سمت سرزمینهای اشغالی حرکت میکرده است. حمله به این نفتکش منجر به آتشسوزی بزرگی شد که تصاویر آن به عنوان یکی از مهمترین اخبار هفته در منطقه مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
بهای جنگ با محور مقاومت
حمله به پایگاه آمریکا در مرز سوریه و اردن یکی از مهمترین اخبار هفته گذشته بود؛ این ماجرا بعد از حمله به «عین الاسد» بزرگترین حمله به مواضع آمریکایی در منطقه شناخته شده است. به دنبال این حمله سه نفر از نظامیان آمریکا کشته شدند و حدود چهل نفر از آنها هم زخمی هستند که حال یکی از مجروحان وخیم اعلام شده است. حماس پس از مدتی عنوان کرد: «کشته شدن نظامیان آمریکایی پیامی به سران کاخ سفید است و اگر کشتار بیگناهان در غزه متوقف نشود، آمریکا باید با همه امت اسلامی رو به شود.»
ابعاد این حمله در رسانهها به دشت مورد توجه و بررسی قرار گرفت و تحلیلهای زیادی درباره آن مطرح شد. خبرنگار بیبیسی با بهت و حیرت درباره حمله به پایگاه آمریکایی در «الرکبان» میگوید: «بازدارندگی آمریکا زیر سوال رفته است و حمله به پایگاههای آمریکایی در عراق و سوریه متناوب و عادی شده بود اما این پایگاه حفاظت شده محسوب میشود و برای اولین بار است چنین چیزی اتفاق میافتد.»
بعد از این حمله، چیزی نگذشت که معاون رییسجمهور آمریکا در واکنشی به این حادثه ادعا کرد: «حمله به نیروهای ما در شمال شرقی اردن توسط گروههای مسلح تحت حمایت ایران انجام شده است.» مقامات ایرانی خیلی زود این ادعا را تکذیب کردند و هر گونه دست داشتن در این حمله را منکر شدند. نمایندگی ایران در سازمان ملل هم اعلام کرد: «ایران هیچ گونه ارتباطی با حملات علیه نیروهای آمریکایی ندارد و این تنش و درگیری میان آمریکا و نیروهای مقاومت است که باهم مقابله به مثل میکنند.»
با همه اینها برخی مقامات غربی سعی بر آن داشتند که در رسانهها، این حمله را اقدامی از سوی ایران معرفی کنند. سناتور آمریکایی، تام کاتن در این باره گفت: «باید حمله نابودگری علیه نیروهای تروریستی ایرانی در ایران یا خاورمیانه انجام شود.» این ادعا باعث شد اخبار و حاشیهها و شایعهها درباره حمله آمریکا به مواضع ایران در رسانههای غیررسمی بالا بگیرد. به طوری که کاربران شبکههای اجتماعی عنوان کردند بعد از این ماجرا یک شب پر تنش را از گذراندهاند و دائماً در حال چک کردن اخبار بودهاند.
تا اینکه رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرد که کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست و شبکه الجزایر نیز در برنامه خبری خود گفت: «ایران کشور قدرتمند منطقه است و جنگ با ایران بهای سنگینی دارد، در نتیجه آمریکا هرگز با ایران وارد جنگ نمیشود؛ چرا که نمیتواند بهای آن را بپردازد.»
علاوه بر اینکه بسیاری معتقدند آمریکا تن به جنگ با ایران نمیدهد، برخی کارشناسان نیز اینطور تحلیل میکنند که ایالات متحده که از طرفی در جنگ روسیه و اوکراین، هزینههای زیادی را برای اوکراین میپردازد و از طرف دیگر در درگیری اسراییل با نیروهای مقاومت در نوار متحمل بار سنگینی شده است، نمیتواند به جنگ سومی بیندیشد.
افزایش ۵۸ درصدی بودجه برای گرم کردن تنور صداوسیما
بودجه صدا و سیما ۳ برابر حقوق کارگران چیزی حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است. بودجه این سازمان سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان بود که اکنون برای سال آینده به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش بودجه در حالی است که کاهش تعداد مخاطبان رسانه ملی به یک مسأله جدی در حوزه رسانهای تبدیل شده و چند سالی است که رفت و آمد شبکههای تلویزیونی نمیتواند کاری از پیش ببرد و بازپخش برخی سریالهای قدیمی پرمخاطب چاره پر کردن آنتنها شده است. یک فعال مجازی هم در کنایه به این تصمیم گفته است: «فکر کنم با این افزایش بودجه قرار است سال آینده سریال جومونگ و یوسف پیامبر با کیفیت بهتری برای مردم باز پخش شود.»
این افزایش بودجه صدای اعتراض خیلیها را درآورده و حواشی زیادی به دنبال داشته است. به طور مثال «داوود منظور» رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: «با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایه بودجه اعمال کرده بودجه صدا و سیما و قوه قضائیه نسبت به سال جاری ۵۸ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که رشد بودجه سایر دستگاهها در سال آینده ۱۲ درصد بوده است.»
همچنین «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر پیشین ارتباطات در نقد این افزایش بودجه اشاره کرد که درآمد «فیلیمو» با همه محدودیتها از صدا و سیما بیشتر است. «محمد رضا خباز» فعال سیاسی نیز بیان کرده است: «کاش به جای افزایش بودجه صدا و سیما مقداری از آن پول صرف مشکلات جامعه میکردند تا امروز شاهد آمار ۴۰ درصدی اجارهنشینی در تهران نمیبودیم.»
در کنار همه اینها نباید فراموش کرد که بودجه صدا و سیما همیشه حالت تصاعدی داشته و یکی از دلایل آن سهم خاص این سازمان از بودجه عمومی بودجه بوده که در قانون ششم و هفتم توسعه برای آن سهم جداگانهای در نظر گرفته شده است. حالا این افزایش بودجه تلاش دیگری برای آن است که با افزایش تولیدات با کیفیت، تنور صدا و سیما در شرایط عرض اندام شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای پخش خانگی بار دیگر داغ شود و مخاطبان خود بازیابی کند.
نظر شما