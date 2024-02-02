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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

دبیر: در حال حاضر هیچ تیمی در دنیا به اندازه ما خوب نیست

دبیر: در حال حاضر هیچ تیمی در دنیا به اندازه ما خوب نیست

رییس فدراسیون کشتی با حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی با ملی پوشان و کادر فنی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، دبیر در این دیدار که در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی شهید سلیمانی برگزار شد،‌ پس از قدردانی از زحمات کادر فنی، گفت: از مربیان تیم ملی به ویژه حسن رنگرز تشکر می کنم که شبانه روزی پیگیر روند آماده سازی تیم ملی برای مسابقات پیش رو هستند.

وی در ادامه نکاتی را در مورد حضور کشتی گیران در مسابقات بین المللی جام وهبی امره ترکیه بعنوان یکی از مراحل چرخه انتخابی داشت و تصریح کرد: مدال طلای المپیک بالاترین مدالی است که یک ورزشکار در طول دوران قهرمانیش به دنبال آن است. از فرصت بدست آمده به خوبی استفاده کنید تا بعداً حسرت آن را نخورید.

دبیر با اشاره به اهمیت رعایت نظم و انضباط اردویی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ تیمی در دنیا به اندازه شما خوب نیست. خودتان را باور کنید و تمام تلاش و هدفتان کسب موفقیت در المپیک پاریس باشد.

کد مطلب 6012023
فریبا جلیل خانی

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