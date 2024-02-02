«ظاهر» جشنواره فیلم فجر حفظ شد!/ نظمی که هنوز شکل نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر روز پنجشنبه ۱۲ بهمن اولین روز خود را سپری کرد و ۴ فیلم سینمایی «دروغهای زیبا» به کارگردانی مرتضی آتشزمزم، «شکار حلزون» به کارگردانی محسن جسور، «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و «ظاهر» به کارگردانی حسین عامری در برج میلاد نمایش داده شدند.
برج میلاد هنوز آماده نیست
اولین روز جشنواره فیلم چهل و دوم در حالی سپری شد که سالن همایشهای برج میلاد هنوز به آمادگی لازم برای میزبانی این دوره از جشنواره نرسیده است. پیش از این مشکلات میان شهرداری تهران و چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر درباره اختصاص پیدا کردن برج میلاد برای میزبانی از جشنواره، باعث شد تا دبیرخانه جشنواره چهل و دوم با تأخیر سالن همایشهای برج میلاد را در اختیار بگیرد.
این تأخیر در تحویل گرفتن برج میلاد سبب شد تا در اولین روز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر تبلیغات و شرایط اجرایی مطلوب در مجموعه اصلی میزبان جشنواره شکل نگیرد.
تاخیر در اکران فیلمها
روز پنجشنبه ۱۲ بهمن هر ۴ فیلم درنظر گرفته شده برای روز اول جشنواره فیلم فجر در برج میلاد، با تأخیر نمایش داده شدند و تأخیر در نمایش اولین فیلم به ترتیب باعث تأخیر در نمایش فیلمهای بعدی شد. یکی از دلایل این اتفاق آماده نبودن سالن همایشهای برج میلاد برای میزبانی از جشنواره فیلم فجر بود.
مجتبی امینی دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در ابتدای نشست رسانهای فیلم «دروغهای زیبا» یادآور شد که اعضای ستاد برگزاری جشنواره طی ۷۲ ساعت گذشته شبانهروز در تلاش برای مهیا کردن شرایط مطلوب برای برگزاری جشنواره بودهاند.
غرفههایی که خالی بودند
ستاد برگزاری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در فضای لابی پیرامونی سالن نمایش فیلمها غرفههایی را برای رسانههای مختلف و خبرنگاران و منتقدان تعبیه کرده است که در اولین روز جشنواره این غرفهها هنوز در حال ساخت و آمادهسازی بودند.
برخی رسانهها نیز در حال آمادهسازی غرفه خود و نصب دکور و تجهیزات مدنظر برای فعالیتهایشان بودند اما بسیاری از غرفهها در روز اول خالی ماندند.
اولین روز جشنواره فیلم فجر به نام زندهیاد ایرج تقیپور
در اقدامی قابل احترام ستاد برگزاری چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر هر روز از اکرانهای جشنواره را با نام یک هنرمند فقید عرصه سینما برگزار میکند. اولین روز جشنواره با نام زندهیاد ایرج تقیپور، تهیهکننده فقید سینمای ایران مزین شد.
در همین راستا با حضور مجتبی امینی دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر و پیش از برگزاری نشست رسانهای فیلم «دروغهای زیبا»، از خانواده زندهیاد تقیپور قدردانی شد.
«ظاهر» موفقترین فیلم روز اول
در اولین روز جشنواره چهل و دوم، فیلمهای «دروغهای زیبا»، «شکار حلزون» و «دو روز دیرتر» نتوانستند نظر منتقدان و اصحاب رسانه را جلب کنند اما فیلم «ظاهر» به کارگردانی حسین عامری و از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان توانست پایان خوبی را برای این روز رقم بزند.
نکته قابل تأمل این است که «ظاهر» با کمترین اطلاعرسانی و تبلیغات در جشنواره چهل و دوم فیلم فجر حضور پیدا کرد ولی این فیلم مهجور که اثری خوشساخت با حس و حال خوبی بود توانست پایان خوبی برای اولین روز جشنواره باشد.
برگزاری نشستها در سالن نمایش فیلمها
در این دوره از جشنواره نشستهای رسانهای فیلمها بعد از نمایش اثر در سالن اصلی مرکز همایشهای برج میلاد برگزار میشود. اجرای این نشستها بر عهده محمدرضا مقدسیان است.
روزی با کمترین چهره
در اولین روز چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر چهرههای شناختهشده سینمایی حضور کمرنگی داشتند و فرهاد آئیش، امیریل ارجمند و هدایت هاشمی از معدود هنرمندانی نامآشنای اولین روز جشنواره بودند.
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