آموزشگاه خیرساز امیدآفرین در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای خیرساز امیدآفرین ظهر جمعه و با حضور وزیر دادگستری کشور، رئیس کل دادگستری فارس و استاندار فارس، در دومین روز از دهه مبارک فجر همزمان با بهره برداری از ۹۵۰ فضای آموزشی و پرورشی در سراسر کشور در شیراز افتتاح شد.

وزیر دادگستری در حاشیه این مراسم گفت: جای خوشحالی و شادی دارد که افراد اموال خود را جایی صرف می‌کنند که برای آنها صدقه جاری دارد و مورد نیاز مردم است.

امین حسین رحیمی افزود: این مدرسه با این عظمت و زیبایی و استانداردهای لازم در یک منطقه محروم بنا شده که دانش آموزان اینجا پرورش پیدا کنند، آموزش ببینند و جزو نخبه‌های کشور شوند.

آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای مهارت را به دانش آموزان منتقل می‌کنند

استاندار فارس نیز در این آئین با اشاره به افتتاح آموزشگاه فنی و حرفه‌ای امیدآفرین در شیراز گفت: این آموزشگاه‌ها می‌توانند مهارت را به دانش آموزان منتقل کنند و جوانان و نوجوانان ما می‌توانند با استفاده از این فضاها، کار را یاد بگیرند و بلافاصله پس از فارغ التحصیلی در مکانی مرتبط با آنچه آموخته‌ اند مشغول به کار شوند.

محمدهادی ایمانیه گفت: خوشحالیم که ورثه مرحوم عرب زاده و مرحومه رشیدبیگی توانستند به وصیت آن عزیزان عمل کنند و در ساخت این هنرستان در یکی از محروم‌ترین نقاط شیراز کمک کنند.