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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

افزایش تولید گندم با معرفی ۵ رقم جدید

افزایش تولید گندم با معرفی ۵ رقم جدید

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم از ۵ رقم جدید گندم دوروم خبر داد و گفت: با معرفی این رقم‌های جدید، تعداد ارقام به ۱۳ مورد رسیده و پیش‌بینی می‌شود سال آینده تولید گندم روند صعودی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر روستایی، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم از معرفی ۵ رقم جدید گندم دوروم خبر داد و گفت: محققان مؤسسه امسال ۵ رقم گندم دوروم در بخش غلات شامل آیسان، نقشین، دامون، بارین و آروین برای کاشت در دیمزارهای مناطق معتدل، معتدل گرم و گرمسیر دیم معرفی کرده‌اند که از ویژگی‌های بارز این ارقام عملکرد بالا، سازگاری با شرایط تغییر اقلیم در دیمزارهای مناطق معتدل و گرم، پایداری عملکرد، پروتئین بالا، کیفیت خوب سمولینا و مقاوم به ورس و مقاومت به بیماری زنگ‌ها است.

وی افزود: با معرفی این رقم‌های جدید، تعداد ارقام گندم دوروم برای اقلیم‌های مختلف کشور به ۱۳ رقم می‌رسد و پیش بینی می‌شود با توجه به ظرفیت ارقام جدید مقدار تولید گندم دوروم در کشور افزایش یابد.

روستایی اعلام کرد: این ارقام قابلیت کشت در شرایط آبیاری تکمیلی را نیز دارند و در مناطقی که دارای محدودیت آب برای آبیاری هستند با کاشت این ارقام امکان تولید بیشتر برای بهره برداران فراهم می‌شود.

رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم با اشاره به تولید هسته‌های بذری و تقویت مشارکت بخش خصوصی در این خصوص یادآور شد: تا کنون تولید بذر ۵۰ رقم از ارقام معرفی شده در این مؤسسه با انعقاد ۸۸ قرارداد به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی اظهار کرد: با پشتیبانی فنی، علمی و همچنین تأمین بذر مورد نیاز از محصولات زراعی در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ میانگین محصول زراعی گندم دیم در پروژه جهش تولید ۱۴۵۲ کیلو گرم در هکتار بوده که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش عملکرد داشته است.

این مقام دولتی بیان کرد: تا پایان سال تعداد ارقام معرفی شده محصولات کشاورزی به ۱۵ رقم می‌رسد.

روستایی در خصوص توسعه گیاهان جایگزین شامل حبوبات، دانه‌های روغنی، نباتات علوفه‌ای و محصولات جدید عنوان کرد: گیاهان تناوبی لازمه توسعه کشاورزی حفاظتی، بهبود سیستم زراعی دیم و پایداری تولید در دیمزارها است که پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6012166

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    نظرات

    • کشاورز IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      4 0
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      گندم دورم مختص زمینهای ابی است چطور کشور روسیه و اوکراین که بزرگترین تولید کننده گندم هستند از هر هکتار زمین ۱۰ الی ۱۵ تن گندم تولید میکنند مت هم بعلت توزیع بذرهای اشغالی که از همین گندمهای تحویلی خودمان در شهرستان بوجاری وباقیمت گزاف تعاون روستایی تحویلمان میدهد پس از نه ماه زحمت وخرج ومخارج گزاف
    • رضا IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      17 5
      پاسخ
      عزیز شما فرق گندم و جو رو نمیدونی ... خبرت گندمه ولی عکس جو گذاشتی
      • کشاورز ES ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
        1 0
        سلام جانم گندم بخاطر تغذیه خوب دانه توپر هستند
      • US ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
        1 0
        تو فرق بین گندم جو تشخیص نمیدهید چطور کشاورزی هستید
    • بهزاد سلگی IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      3 0
      پاسخ
      سلام من یک کشاورز هستم که سعی کرد هم با علم و منطق کشاورزی کنم من وزیر برنامه ۴ساله تولید خودم را سه برابر کرد هم سال اول از گندم آبی ۴تن سال چهارم به خدا قسم ۱۳۲۰۰کیلو از هر هکتار برداشت کردهم ولی با توجه که گندم آب بیشتری از جو می خواهد بود نظرم جهاد کشاورزی خیلی عقب هستش آخه با تعغیر اقلیم کشت د
      • صادقی IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
        2 1
        سلام آیا برای زمین دیمزار هم پیشنهادی داری؟
    • عبدالغفور US ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 1
      پاسخ
      عالیست
    • علی احمدی GB ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خیلی مفیده
    • IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      بااین قیمت اصلا کاشتن گندم بزرگترین اشتباه زندگی میباشد
    • محمد IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      درود فقط دارید با پا کشاورز له میکنید کشاورز قلب بازار هست و شما با این افکار بد و بدون تخصص دارید هر روز باید برنامه غلط و بدون فکر ضربان این قلب کاهش میدید با این بذرهای آشغال ونهادهای گران چطور انتظار پیشرفت دارید آیا اصلا خبر از توزیع بذر گندم در شهرستان شوشتر دارید تمام بازار آزادخرید کردند

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