افزایش تولید گندم با معرفی ۵ رقم جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر روستایی، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم از معرفی ۵ رقم جدید گندم دوروم خبر داد و گفت: محققان مؤسسه امسال ۵ رقم گندم دوروم در بخش غلات شامل آیسان، نقشین، دامون، بارین و آروین برای کاشت در دیمزارهای مناطق معتدل، معتدل گرم و گرمسیر دیم معرفی کرده‌اند که از ویژگی‌های بارز این ارقام عملکرد بالا، سازگاری با شرایط تغییر اقلیم در دیمزارهای مناطق معتدل و گرم، پایداری عملکرد، پروتئین بالا، کیفیت خوب سمولینا و مقاوم به ورس و مقاومت به بیماری زنگ‌ها است.

وی افزود: با معرفی این رقم‌های جدید، تعداد ارقام گندم دوروم برای اقلیم‌های مختلف کشور به ۱۳ رقم می‌رسد و پیش بینی می‌شود با توجه به ظرفیت ارقام جدید مقدار تولید گندم دوروم در کشور افزایش یابد.

روستایی اعلام کرد: این ارقام قابلیت کشت در شرایط آبیاری تکمیلی را نیز دارند و در مناطقی که دارای محدودیت آب برای آبیاری هستند با کاشت این ارقام امکان تولید بیشتر برای بهره برداران فراهم می‌شود.

رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم با اشاره به تولید هسته‌های بذری و تقویت مشارکت بخش خصوصی در این خصوص یادآور شد: تا کنون تولید بذر ۵۰ رقم از ارقام معرفی شده در این مؤسسه با انعقاد ۸۸ قرارداد به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی اظهار کرد: با پشتیبانی فنی، علمی و همچنین تأمین بذر مورد نیاز از محصولات زراعی در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ میانگین محصول زراعی گندم دیم در پروژه جهش تولید ۱۴۵۲ کیلو گرم در هکتار بوده که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش عملکرد داشته است.

این مقام دولتی بیان کرد: تا پایان سال تعداد ارقام معرفی شده محصولات کشاورزی به ۱۵ رقم می‌رسد.

روستایی در خصوص توسعه گیاهان جایگزین شامل حبوبات، دانه‌های روغنی، نباتات علوفه‌ای و محصولات جدید عنوان کرد: گیاهان تناوبی لازمه توسعه کشاورزی حفاظتی، بهبود سیستم زراعی دیم و پایداری تولید در دیمزارها است که پیگیری می‌شود.