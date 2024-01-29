۲ رقم جدید نخود معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر روستایی، رییس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم گفت: ۲ رقم جدید به نام‌های روشنا و تابان با ویژگی‌های پر محصولی، تیپ ایستاده و قابلیت برداشت مکانیزه، وزن ۱۰۰ دانه بالا و متحمل به بیماری‌های برق‌زدگی و پژمردگی فوزاریومی برای کاشت پاییزه در اقلیم‌های سردسیری کشور معرفی شده است.

وی با بیان اهمیت استفاده از بذور مناسب و جدید برای کشت نخود یادآور شد: باید زنجیره تولید بذر را کامل کنیم و در این راستا به همکاری و مشارکت همه مؤسسات و شرکت‌های بخش خصوصی نیاز داریم که در حال حاضر برای تولید هسته‌های اولیه بذور نخود با ۱۷ شرکت تولید و تکثیر بذر روی ۱۴ رقم قرارداد فعال داریم.

رییس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم، میانگین عملکرد تولید ارقام روشنا و تابان را به ترتیب ۱۲۲۲ و ۱۲۸۰ کیلوگرم در هکتار اعلام و تاکید کرد: برای آنکه محصولی با راندمان بالا و باکیفیت داشته باشیم نیازمند استفاده از بذور مناسب هستیم از این‌رو باید حمایت همه‌جانبه از سوی نهادهای مسؤول برای تولید، فرآوری و توزیع تولید بذر حبوبات در نظر گرفته شود تا بذور پایه تولیدی در چرخه رسمی بذر کشور قرار گیرد.

وی افزود: با پشتیبانی فنی، علمی و همچنین تأمین بذر مورد نیاز از محصولات زراعی در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ میانگین محصول زراعی نخود در پروژه جهش تولید ۶۶۴ کیلوگرم در هکتار بوده است که نسبت به سال قبل ۱۹ درصد افزایش عملکرد داشته است.

روستایی با بیان اینکه ۸۵ درصد نخود کشور در ۵ استان کرمانشاه، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تولید می‌شود، یادآور شد: چنانچه زیرساخت‌های لازم برای کاشت، داشت و برداشت مکانیزه نخود در استان‌ها فراهم شود، ایران یکی از تولیدکنندگان برتر در جهان خواهد شد.

وی با بیان اینکه کشت نخود در کشور به دلیل تغییرات اقلیمی باید از بهاره به پاییزه تغییر پیدا کند، یادآور شد: با کشت پاییزه به دلیل طولانی بودن طول دوره رشد و امکان استفاده بیشتر از رطوبت برای افزایش بهره‌وری این محصول در کشت پاییزه فراهم خواهد شد.

رییس مؤسسه همچنین بیان کرد: تعداد ۵ رقم گندم دوروم و ۲ رقم جو نیز در سال جاری توسط مؤسسه دیم معرفی شده است و تا آخر سال تعداد ارقام معرفی شده این مؤسسه به ۱۵ رقم می‌رسد.