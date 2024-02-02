یاسین محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم مستند «خیام در بوشهر» در جمع ۹ فیلم انتخاب شده برای اکران در فستیوال «احترام به ایران» در شهر پاریس قرار دارد و در روز سوم فوریه (۱۴ بهمن) در ساعت ۱۶ در سینما L'Entrepôt پاریس نمایش داده میشود.
کارگردان فیلم مستند «خیام در بوشهر» افزود: عوامل این فیلم شامل یاسین محمدی تهیه کننده و کارگردان، مصطفی غضنفری و کسری کمایی تدوین، امین محمدی، حسین حیدر پور، مهدی جهانافروزیان فیلمبرداران، میثم قیصی زاده صدابردار، احسان عبدیپور متن گفتار فیلم، علیرضا غفاری صدای گفتار، فربد جلالی اصلاح رنگ، آرش قاسمی صداگذاری، حامد محمدی، امین گل افشان تصاویر هوایی، مریم شیخ سقا تصاویر هوایی سجاد سلیمانی: مدیر تولید، کمال حسین پور، محسن خرمایی پور: تدارکات، سید احمدرضا هاشمی: هماهنگی، محمد رحیمی زاده: گرافیک، حسین مظفری: روابط عمومی است.
بولتن فستیوال، فیلم «خیام در بوشهر» را چنین معرفی کرده است: در فیلم خیام در بوشهر راوی مانند یک قصهگو با صدایش ما را در فضایی جادویی قرار داده تا هر کسی را به رؤیا ببرد. سخنوری گرم او همراه با مراسم گرم و شادی که زندگی را نشانهگذاری میکند.
در این فضا-زمان، ما با ساکنان محلی با کلمات اجدادی، زندگی معمایی و جذابی را میخوانیم و میرقصیم.
محیط این فیلم که از نزدیک، مجالس فرهنگی و موسیقایی بوشهر را به نمایش میگذارد، پنجرهای است در روح جشن و انرژی پایانناپذیری که شهر در خود دارد، گویی دائماً توسط امواج خلیجفارس تغذیه میشود و این چهرهٔ کم تصویر شدهٔ مردم ایران است.
این مستند به تهیهکنندگی و کارگردانی یاسین محمدی در طی ۸ سال فیلمبرداری و ساخته شده است.
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