طرح «سلام محله» در مازندران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه دوشنبه در شروع طرح «سلام محله» با بیان اینکه این طرح در ادامه طرح موفق کشوری «اجتماع محور» بهزیستی اجرا می‌شود، اظهار کرد: رویکرد اصلی در این طرح، این است که مردم خود طراح و مجری حل مشکلات محل سکونتشان باشند و دستگاه‌های دولتی نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کنند.

وی با تأکید بر وجود سرمایه‌های اجتماعی غنی در استان مازندران افزود: این استان دارای دانشجویان، وکلا، پزشکان، صاحبنظران و متخصصان متعهد فراوانی است که می‌توانند با مشارکت خود، نقش مؤثری در توسعه محلات داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی مازندران از آغاز فراخوان عمومی در ۱۰۶ محله هدف در سطح شهرستان‌های استان خبر داد و تصریح کرد: از طریق مراکز مثبت زندگی و سامانه الکترونیکی طرح، از این سرمایه‌های اجتماعی دعوت به همکاری می‌شود.

رحمانی گفت: بر اساس این گزارش، علاقه‌مندان به مشارکت در این طرح می‌توانند به عنوان داوطلب محلی در پایگاه اینترنتی salam.behzisti.ir ثبت‌نام کنند تا تیم‌های منسجم و همدلی در سطح محلات تشکیل شود.

رحمانی خاطرنشان کرد: این تیم‌ها به عنوان کانون اصلی خدمت‌رسانی، فعالیت خود را در کانون‌های طبیعی محلات مانند مساجد، مدارس و مراکز بهداشت متمرکز خواهند کرد.

وی افزود: هدف نهایی از اجرای این طرح، ایجاد یک پل ارتباطی مؤثر از طریق داوطلبان محلی بین نیازهای واقعی مردم و خدمات دستگاه‌های دولتی عنوان شده است تا با تقویت کار گروهی، خدمات مناسب‌تری به جامعه هدف ارائه شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: اجرای طرح «سلام محله» گامی در راستای تحقق سیاست‌های مشارکت‌محور و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات شهری و روستایی استان مازندران است.