احتمال سقوط بهمن و ریزش سنگ در جاده های کوهستانی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله جهان تاب با بیان اینکه راهداران شبانه روز گذشته چندین نوبت اقدام به نکا پاشی و برف روبی مسیرها کرده‌اند، گفت: هم اکنون رفت و آمد خودروها در جاده‌های چالوس، هراز، سوادکوه و کیاسر و محدوده درون شهری عادی و روان است.

سرهنگ جهان تاب با اشاره به بارش باران و برف شب‌های گذشته در جاده‌های کوهستانی استان افزود: به دلیل بارش برف جاده‌ها لغزنده است و رانندگان با استفاده از زنجیر چرغ و با رعایت سرعت مطمئنه در این مسیرها رانندگی کنند.

وی گفت: رانندگان از توقف در جاده‌های کوهستانی استان بخصوص کندوان و هراز پرهیز کنند چرا که احتمال سقوط بهمن، ریزش سنگ و رانش کوه و در این جاده وجود دارد.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: همراه داشتن زنجیر چرخ در این شرایط الزامی است و رانندگان استفاده از زنجیرچرخ را باید آموزش ببینند، چرا که آشنا نبودن به این موضوع علاوه بر سختی برای راننده سبب ترافیک سنگین درجاده ها می‌شود.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

مسافران و رانندگان می‌توانند برای آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کنند و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

مازندران ۱۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که از طریق سه محور چالوس، هراز وسوادکوه به پایتخت، جاده کیاسر به استان سمنان، رامسر به استان گیلان و گلوگاه به استان گلستان متصل می‌شود.