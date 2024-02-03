ساخت واحدهای ۲۵ متری مسکن مانعی بزرگ برای قانون فرزندآوری

فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه واحدهای ۲۵ متر نباید به عنوان «مسکن اقتصادی» در بازار مسکن حاکم شود، گفت: واحدهای مسکونی کوچک متراژ یا به اصطلاح «مسکن اقتصادی» در اقتصاد معنا و مفهومی نخواهد داشت. زیرا اگر مسکن در واحدهای کوچک متراژ به تعداد زیادی در بازار مسکن عرضه شود، نشان از کاهش قدرت خرید مردم است و در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود. البته دولت طی ماه‌های اخیر موضع جدی خود را در راستای مخالفت کوچک‌سازی واحدهای مسکونی اعلام کرده است اما به نظر می‌رسد عده‌ای توجه به مخالفت دولت ندارند.

کارشناس حوزه مسکن در ادامه تاکید کرد: در ابتدای دولت سیزدهم قانون جوانی جمعیت و تشویق خانوار برای افزایش تعداد فرزندان به پای کار آمد بنابراین اگر این واحدهای کوچک متراژ در بازار مسکن باب شود این قانون به زمین خواهد ماند زیرا هرچه متراژ واحدهای مسکونی رو به کاهش حرکت کند خانوار و افراد انگیزه‌ای به تشکیل خانواده و توسعه جمعیت کشور نخواهند داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: باید نسبت به واحدهای کوچک متراژ تدابیر جدی شود تا این الگوی مصرفی عرضه بازار مسکن نشود زیرا با فرهنگ ایرانی تطابقی ندارد.

ایلاتی در پایان تصریح کرد: سیاست کوچک‌سازی واحدهای مسکونی قطعاً سیاست موفقی نبوده و نخواهد بود و از ابتدای دهه ۷۰ تا به امروز الگوی کوچک‌سازی واحدهای مسکونی را در دست کار نداریم. الگوی واحدهای مسکونی متراژ پایین از زمان آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تحت سیاست‌های پاک مطرح شد و الگوی مصرفی مسکن در ایران روز به روز متراژ مسکن با کاهش روبه رو شد و اگر بازار مسکن به همین روند پیش رود قطعاً الگوی مصرفی به متراژهای کمتر نیز خواهد رسید.