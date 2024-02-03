زمان شروع تزریق دو واکسن روتاویروس و پنوموکوک

به گزارش خبرگزاری مهر، شهنام عرشی، در سلسه نشست‌های خبری وزارت بهداشت به مناسبت دهه فجر، گفت: قرارداد واردات واکسن‌های «روتاویروس» و «پنوموکوک» برای تزریق در کودکان با کمپانی وارد کننده منعقد شده است.

وی با بیان اینکه برخی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی در زمینه تولید دو واکسن «روتاویروس» و «پنوموکوک» گام برداشته‌اند، افزود: طی چند سال گذشته، انستیتو پاستور و سایر تولیدکنندگان در جهت تولید این واکسن‌ها اقداماتی انجام داده‌اند و مجوز بالینی از سازمان غذا و دارو گرفته‌اند.

رئیس مرکز مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درباره روند واکسیناسیون گفت: واکسیناسیون عمومی دو واکسن روتاویروس و پنوموکوک مانند سایر واکسن‌ها است یعنی در وهله نخست، واکسن خارجی تزریق می‌شود و سپس واکسن ایرانی تزریق می‌شود.

عرشی ادامه داد: واکسن وارداتی بستگی به شرکت کاندیدای تولیدکننده واکسن دارد که واکسن وارداتی با واکسنی که در کشور تولید می‌شود متناقض نباشد. تمام واکسن‌های وارداتی دارای تاییدیه سازمان غذا و دارو و سازمان بهداشت جهانی هستند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم که دو واکسن روتاویروس و پنوموکوک در ایام دهه فجر وارد واکسیناسیون عمومی شوند، گفت: در نظر داریم حداقل ۱۵۰۰ نفر با واکسن پنوموکوک و حدود ۱۰ هزار نوزاد با واکسن روتاویروس واکسینه شوند.

عرشی درباره برنامه‌های آتی وزارت بهداشت در سال آینده، خاطرنشان کرد: مقدمات حذف هپاتیت C انجام شده اما تشخیص و درمان این بیماری زمان‌بر است. کیت تشخیصی این بیماری وارداتی است. مشکلی در خصوص داروی بیماران هپاتیت C نداریم.

وی با بیان اینکه موفق به حذف کامل ویروس فلج اطفال شده‌ایم، افزود: دو کشور پاکستان و افغانستان که در همسایگی ما قرار دارند از وضعیت نامناسبی در زمینه فلج اطفال برخوردارند. ما واکسیناسیون فلج اطفال را در نیمه جنوبی کشور انجام داده‌ایم. ۸۳۰ هزار کودک در واکسیناسیون فلج اطفال مناطق جنوبی کشور واکسینه شدند که از این تعداد، ۱۳۰ هزار نفر را کودکان غیرایرانی تشکیل می‌دادند.