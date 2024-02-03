به گزارش خبرگزاری مهر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در میز خدمت مسجد امام خمینی (ره) بازار بزرگ تهران، از بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر تا پایان بهمن‌ماه خبر داد.

صبح روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، میز خدمت مالیاتی با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در مسجد امام خمینی (ره) بازار بزرگ تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از دنیای اقتصاد سیدمحمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در حین گفت‌وگو با مراجعان از بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر تا پایان بهمن‌ماه خبر داد.