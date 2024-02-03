اعطای تسهیلات به کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهدی مظفری، مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال و به کلیه کسب و کارهای فعال که بر بستر سکوهای مشمول آئین نامه «حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» که اقدام به فروش کالا، خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌کنند، ارائه خواهد شد.

وی افزود: سقف این تسهیلات برای کسب و کارهای حقوقی، پنج میلیارد ریال، برای کسب و کارهای صنفی، سه میلیارد ریال و برای کسب و کارهای حقیقی، دو میلیارد ریال است که سود آن ۱۵/۳۳ درصد و باز پرداخت آن ۴۸ ماهه با شش ماه تنفس خواهد بود.

مهدی مظفری تصریح کرد: کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور که حداقل سه ماه سابقه فعالیت در سکوهای داخلی مشمول نظیر ایتا، روبیکا، سروش پلاس، شیپور، کسبینو، آی گپ و بله را دارند می‌توانند درخواست خود را از طریق سایت https://irantavanafarin.ito.gov.ir ارسال کنند.

وی ادامه داد: علاقه مندان به برای دریافت متن کامل و شرایط عمومی، اختصاصی، مدارک و راهنمای ثبت نام دریافت این تسهیلات به سایت https://1649.ir مراجعه کرده و یا با سامانه پاسخگویی سازمان فناوری اطلاعات ایران به شماره ۱۶۴۹ تماس حاصل کنند.