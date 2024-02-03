مشارکت حداکثری در انتخابات عامل اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر «سیدعبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش در حاشیه یادواره شهدای نیروی دریایی ارتش که صبح امروز (شنبه) در سالن میثاق ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امنیت و اقتدار ایران به برکت خون مطهر شهداست.
سرلشکر موسوی با بیان اینکه عزت، استقلال، اقتدار و بزرگی ایران اسلامی را مدیون مجاهدتهای شهدا هستیم، افزود: ما باید یاد شهدا را زنده نگه داریم تا خداوند متعال عنایتی کند که نام ما هم در این راه در فهرست شهدا نوشته شود.
فرمانده کل ارتش با تأکید بر اینکه هرچه داریم از شهداست، تصریح کرد: اگر شهدا نبودند، معلوم نبود که ما امروز چه جایگاهی داشتیم.
وی همچنین درباره حضور پرشور در انتخابات گفت: با توجه به شناختی که من از همرزمان شهیدم دارم، مطمئن هستم که اگر امروز بودند، آنها هم به همگان توصیه و دعوت میکردند که در عرصه مهم و سرنوشتساز انتخابات شرکت کنند.
سرلشکر موسوی اضافه کرد: انتخابات یک مسوولیت بزرگ شرعی، ملی و حق طبیعی همه ملت ایران است و هر آنچه که برای رسیدن به آرمانهای بلند و والای این ملت لازم است، از مسیر انتخابات میگذرد.
فرمانده کل ارتش ادامه داد: امیدواریم که همه ملت در پای صندوقهای رای حضور یابند و با شکوه هرچه تمامتر مثل همه دورههای گذشته و حتی پرشکوهتر از دورههای قبل، پای صندوقهای رای حاضر شوند و این کار بزرگ ملی را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.
وی سپس با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: این عید ملی همواره یکی از بزرگترین روزهای انقلاب اسلامی بوده و در سالهای گذشته مردم با تمام قوا و قدرت حتی با وجود برفهای سنگین و سردی هوا حضور پیدا کردهاند، پای انقلاب بودهاند و این جشن را همواره پرشکوه برگزار کردهاند؛ لذا امیدواریم که امسال هم این مراسم مثل همیشه و حتی پرشکوهتر از گذشته، برگزار شود.
سرلشکر موسوی خاطرنشان کرد: پیام حضور مردم هم در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن و هم در پای صندوقهای انتخابات، اقتدار، زندگی، آرمانخواهی، استقلال و ایستادن ملت پای عزت و استقلال کشور است.
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