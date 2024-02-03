هیچ کدام از بازیکنان مصدوم نیستند/ فرصت خوبی برای ریکاوری داریم

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، علیرضا شهاب پزشک تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص مصدومیت بازیکنان تیم ملی اظهار داشت: خدا را شکر به جز صادق محرمی و سید حسین حسینی هیچ مصدومی دیگری نداریم. در این دور روز کادر پزشکی تیم ملی تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بازیکنان ریکاوری خوبی را داشته باشند. دست همه مساژورهای خودم را می بوسم در این شرایط شاید شبی ۳ ساعت خوابیدند و مرتب کار خود را انجام دادند تا بتوانند بازیکنان به این بازی حساس برسند. اینکه بعد از بازی ۱۲۰ دقیقه‌ای بازیکنان را به این بازی رساندن کار بسیار بزرگی بود و امیدوارم در آینده هم بازی‌های خوبی را از بازیکنان تیم ملی ببینیم.

وی در خصوص مصدومیت محبی در دقایق پایانی عنوان کرد: محمد محبی هم در دقایق پایانی به دلیل فشار بازی و استارت‌های مکرری که زده بود دچار گرفتگی شده است و جای نگرانی نیست. برای بازی بعدی ۷۲ ساعت زمان داریم تا ریکاوری کنیم که زمان بسیار خوبی است و می‌رویم تا انشاالله با بازیکنان به نیمه نهایی فکر کنیم.