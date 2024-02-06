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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۹

مدیرکل ارشاد بوشهر:

رسانه‌ها در ترویج مردم برای حضور در انتخابات نقش‌آفرینی کنند

رسانه‌ها در ترویج مردم برای حضور در انتخابات نقش‌آفرینی کنند

بوشهر- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: امید می‌رود که رسانه‌ها نقش‌آفرینی بیشتری در ترویج مردم برای حضور در انتخابات داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ ظهر سه‌شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ابوذر استان بوشهر اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در عرصه تبیین دارند و باید در راستای بیان دستاوردها و تفاوت‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

وی آزادی اندیشه، آزادی بیان و ارائه نظر را یکی از تفاوت‌های دوران انقلاب اسلامی با قبل از آن عنوان کرد و ادامه داد: آزادی به معنای واقعی در انقلاب اسلامی ایران محقق شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه امروز دقیق‌گفتن و و نقش‌آفرینی رسانه‌ها است افزود: باید موفقیت‌ها را بیان کرده و مانع از دروغ‌پردازی و کتمان حقایق شویم.

وی با اشاره به در پیش بودن ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس خاطرنشان کرد: مردم ایران هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و هم در انتخابت پیش رو حضوری حماسی و دشمن‌شکن خواهند داشت.

افروغ با بیان اینکه انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی در زمینه‌های مختلف داشته است گفت: امید می‌رود که رسانه‌ها نقش‌آفرینی بیشتری در ترویج مردم برای حضور در انتخابات داشته باشند.

کد مطلب 6016474

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