به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ ظهر سهشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره ابوذر استان بوشهر اظهار کرد: رسانهها نقش مهمی در عرصه تبیین دارند و باید در راستای بیان دستاوردها و تفاوتهای انقلاب اسلامی نقشآفرینی کنند.
وی آزادی اندیشه، آزادی بیان و ارائه نظر را یکی از تفاوتهای دوران انقلاب اسلامی با قبل از آن عنوان کرد و ادامه داد: آزادی به معنای واقعی در انقلاب اسلامی ایران محقق شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه امروز دقیقگفتن و و نقشآفرینی رسانهها است افزود: باید موفقیتها را بیان کرده و مانع از دروغپردازی و کتمان حقایق شویم.
وی با اشاره به در پیش بودن ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس خاطرنشان کرد: مردم ایران هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و هم در انتخابت پیش رو حضوری حماسی و دشمنشکن خواهند داشت.
افروغ با بیان اینکه انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی در زمینههای مختلف داشته است گفت: امید میرود که رسانهها نقشآفرینی بیشتری در ترویج مردم برای حضور در انتخابات داشته باشند.
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