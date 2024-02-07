بی اعتمادی مطلق یک چهارم اسراییلی ها به کابینه و ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسراییل، یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک چهارم اسراییلی‌ها از احساس وحشت، درماندگی و از دست دادن اعتماد به دولت و ارتش این رژیم رنج می‌برند.

براساس این گزارش، یک چهارم صهیونیست‌ها هیچ گونه اعتمادی به کابینه و نهاد ارتش ندارند.

همچنین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که اکثریت صهیونیست‌ها معتقدند که اولویت اصلی جنگ غزه باید بازگشت اسرا باشد نه صرفاً پیروزی نظامی.

روز گذشته نیز، ارتش صهیونیستی تأیید کرد که ۳۱ نفر دیگر از اسرای اسراییلی در غزه کشته شدند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۳۱ نفر از اسرای اسراییلی در غزه کشته شده‌اند.

لازم به ذکر است که قبل از این حماس اعلام کرده بود که ده‌ها اسیر اسراییلی در غزه در نتیجه حملات و بمباران‌های ارتش رژیم صهیونیستی کشته شدند.

از سوی دیگر، جنبش حماس اعلام کرده است که اصلاحاتی در مورد طرح پیشنهادی پاریس انجام داده است.

یک منبع مسؤول در گفتگو با شبکه ماهواره‌ای الاقصی تاکید کرد که حماس در نتیجه رایزنی‌های ملی اصلاحاتی در مورد طرح توافق پیشنهادی پاریس با جدول‌های زمانی مشخص انجام داد.

منبع مذکور اشاره کرد که این اصلاحات ملی در رابطه با آتش‌بس در غزه، بازسازی این باریکه، بازگشت آوارگان به خانه‌های خود، تأمین سرپناه‌های فوری برای آوارگان، انتقال مجروحان برای درمان و لغو محاصره غزه است.

همچنین «آنتونی بلینکن»، وزیرخارجه آمریکا اعلام کرد که مسیر زیادی تا توافق مانده، اما به امکان رسیدن به آن اعتقاد داریم.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که در حال بررسی پاسخ حماس به چارچوب توافق (پیشنهادی) هستیم و روز چهارشنبه با تل آویو در این باره صحبت خواهم کرد.

آنتونی بلینکن اظهار داشت که مسیر زیادی تا رسیدن به توافق باقی مانده اما دولت آمریکا همچنان به امکان رسیدن به توافق اعتقاد دارد.

بلینکن گفت: آمریکا متعهد به استفاده از هرگونه آتش‌بس برای ادامه مسیر دیپلماسی جهت رسیدن به صلحی عادلانه و دایمی است.