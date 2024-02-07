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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۵

بازداشت گسترده فلسطینی‌ها در کرانه باختری

بازداشت گسترده فلسطینی‌ها در کرانه باختری

نظامیان اشغالگر صهیونیست بامداد امروز به بخش‌های مختلف کرانه باختری حمله کرده و تعداد زیادی از فلسطینی‌ها را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، این عناصر صهیونیست به همراه تجهیزات نظامی خود به ویژه بولدوزرهایشان به شهر طولکرم یورش بردند.

شهر جنین در کرانه باختری نیز بامداد امروز شاهد حمله نظامیان صهیونیست بوده است. اشغالگران بامداد امروز به اردوگاه نورشمس نیز یورش برده و تعدادی از جوانان فلسطینی را بازداشت کردند.

اردوگاه عقبه جبر در اریحا نیز شاهد حمله عناصر صهیونیست بوده است. صهیونیست‌ها با وجود آن که در حمله به اردوگاه نورشمس تعدادی از فلسطینی‌ها را زخمی کردند اما مانع امدادرسانی نیروهای پزشکی به زخمی‌ها شدند.

بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌های شهر و اردوگاه جنین کردند.

اشغالگران صهیونیست یحیی بسام السعدی پسر بسام السعدی یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی را که در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی است در جریان حمله به اردوگاه جنین بازداشت کردند.

نهادهای حقوقی در نوار غزه روز گذشته در بیانیه‌ای جدیدترین آمار فلسطینیانی را که از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون در کرانه باختری از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند اعلام کردند.

به گزارش این نهادهای حقوقی نظامیان ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی و آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۶۸۷۰ فلسطینی را در منطقه‌های مختلف کرانه باختری بازداشت کرده‌اند.

این موسسه‌ها تاکید کردند که در ماه گذشته میلادی ۱۲۳۶ شهروند فلسطینی ساکن کرانه باختری از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند.

کد مطلب 6017220

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