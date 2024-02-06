کشته شدن جانشین فرمانده گردان‌ ارتش اسراییل در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن یکی دیگر از افسران خود در نبردها با مقاومت در نوار غزه اذعان کرد.
ارتش صهیونیستی تاکید کرد که «دیوید شاکوری»، جانشین فرمانده گردان ۶۰۱ در تیپ ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی در نبردهای شمال نوار غزه کشته شده است.
رسانههای عبری زبان اعلام کردند که گادی آیزنکوت عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی گفته است که این رژیم در جریان مبادله اسرا با حماس بهای بسیار سنگین و دردناکی را خواهد داد.
از سوی دیگر، ارتش صهیونیستی تأیید کرد که ۳۱ نفر دیگر از اسرای اسرائیلی در غزه کشته شدند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۳۱ نفر از اسرای اسرائیلی در غزه کشته شدهاند.
لازم به ذکر است که قبل از این حماس اعلام کرده بود که دهها اسیر اسرائیلی در غزه در نتیجه حملات و بمبارانهای ارتش رژیم صهیونیستی کشته شدند.
روز گذشته، جنبش حماس هم اعلام کرده که اصلاحاتی در مورد طرح پیشنهادی پاریس انجام داده است.
یک منبع مسؤول در گفتگو با شبکه ماهوارهای الاقصی تاکید کرد که حماس در نتیجه رایزنیهای ملی اصلاحاتی در مورد طرح توافق پیشنهادی پاریس با جدولهای زمانی مشخص انجام داد.
منبع مذکور اشاره کرد که این اصلاحات ملی در رابطه با آتشبس در غزه، بازسازی این باریکه، بازگشت آوارگان به خانههای خود، تأمین سرپناههای فوری برای آوارگان، انتقال مجروحان برای درمان و لغو محاصره غزه است.
همچنین «آنتونی بلینکن»، وزیرخارجه آمریکا اعلام کرد که مسیر زیادی تا توافق مانده، اما به امکان رسیدن به آن اعتقاد داریم.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که در حال بررسی پاسخ حماس به چارچوب توافق (پیشنهادی) هستیم و روز چهارشنبه با تل آویو در این باره صحبت خواهم کرد.
آنتونی بلینکن اظهار داشت که مسیر زیادی تا رسیدن به توافق باقی مانده اما دولت آمریکا همچنان به امکان رسیدن به توافق اعتقاد دارد.
بلینکن گفت: آمریکا متعهد به استفاده از هرگونه آتشبس برای ادامه مسیر دیپلماسی جهت رسیدن به صلحی عادلانه و دائمی است.
از سوی دیگر، نخست وزیر قطر اعلام کرد که پاسخ حماس به طرح پیشنهادی برای آتشبس در غزه را دریافت کردهایم. «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»؛ عنوان کرد که طی هفتههای اخیر دیدارهایی در دوحه و واشنگتن داشتیم.
آل ثانی اظهار داشت که پاسخ حماس به این طرح شامل ملاحظاتی است اما در کل مثبت و امیدوار کننده است.
وی تاکید کرد که پاسخ حماس مایه خوشبینی است و به دلیل حساسیت مرحله کنونی، وارد جزئیات آن نمیشویم.
ساعاتی پیش از این، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیهای از ارائه پاسخ خود به طرح پیشنهادی آتشبس در غزه خبر داد.
حماس اعلام کرد: جنبش حماس با این پیشنهاد برخورد مثبت داشت، به صورتی که برقراری آتشبس فراگیر و کامل در غزه و پایان حمله به ملت ما را در بر بگیرد.
جنبش حماس اعلام کرد: از نقش برادرانمان در مصر، قطر و تمامی کشورهایی که برای توقف حمله وحشیانه علیه ملت ما تلاش کردند قدردانی میکنیم. ادامه این بیانیه آمده است: تاکید میکنیم ک ما و تمامی نیروها و گروههای ملی در مسیر پایان اشغالگری به دفاع از ملت خود ادامه میدهیم.
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