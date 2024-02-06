آیزنکوت: بهای دردناکی در جریان مبادله اسرا خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رسانههای عبری زبان اعلام کردند که «گادی آیزنکوت»، عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی گفته است که این رژیم در جریان مبادله اسرا با حماس بهای بسیار سنگین و دردناکی را خواهد داد.
از سوی دیگر، ارتش صهیونیستی تایید کرد که ۳۱ نفر دیگر از اسرای اسراییلی در غزه کشته شدند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۳۱ نفر از اسرای اسراییلی در غزه کشته شدهاند.
لازم به ذکر است که قبل از این حماس اعلام کرده بود که دهها اسیر اسراییلی در غزه در نتیجه حملات و بمبارانهای ارتش رژیم صهیونیستی کشته شدند.
روز گذشته، جنبش حماس هم اعلام کرده که اصلاحاتی در مورد طرح پیشنهادی پاریس انجام داده است.
یک منبع مسوول در گفتگو با شبکه ماهوارهای الاقصی تاکید کرد که حماس در نتیجه رایزنیهای ملی اصلاحاتی در مورد طرح توافق پیشنهادی پاریس با جدولهای زمانی مشخص انجام داد.
منبع مذکور اشاره کرد که این اصلاحات ملی در رابطه با آتشبس در غزه، بازسازی این باریکه، بازگشت آوارگان به خانههای خود، تامین سرپناههای فوری برای آوارگان، انتقال مجروحان برای درمان و لغو محاصره غزه است.
همچنین «آنتونی بلینکن»، وزیرخارجه آمریکا اعلام کرد که مسیر زیادی تا توافق مانده، اما به امکان رسیدن به آن اعتقاد داریم.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که در حال بررسی پاسخ حماس به چارچوب توافق (پیشنهادی) هستیم و روز چهارشنبه با تل آویو در این باره صحبت خواهم کرد.
آنتونی بلینکن اظهار داشت که مسیر زیادی تا رسیدن به توافق باقی مانده اما دولت آمریکا همچنان به امکان رسیدن به توافق اعتقاد دارد.
بلینکن گفت: آمریکا متعهد به استفاده از هرگونه آتشبس برای ادامه مسیر دیپلماسی جهت رسیدن به صلحی عادلانه و دایمی است.
از سوی دیگر، نخست وزیر قطر اعلام کرد که پاسخ حماس به طرح پیشنهادی برای آتشبس در غزه را دریافت کردهایم. «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»؛ عنوان کرد که طی هفتههای اخیر دیدارهایی در دوحه و واشنگتن داشتیم.
آل ثانی اظهار داشت که پاسخ حماس به این طرح شامل ملاحظاتی است اما در کل مثبت و امیدوار کننده است.
وی تاکید کرد که پاسخ حماس مایه خوشبینی است و به دلیل حساسیت مرحله کنونی، وارد جزییات آن نمیشویم.
وزیر خارجه قطر اظهار داشت که موضع قطر از آغاز جنگ واضح و روشن بود و ما خواستار توقف جنگ و اجتناب از گسترش دامنه آن بودیم.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیان کرد که پیام ما به همه طرفها این است که خویشتنداری کنند و مانع از گسترش دامنه نزاع و درگیریها شوند.
ساعاتی پیش از این، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیهای از ارایه پاسخ خود به طرح پیشنهادی آتشبس در غزه خبر داد.
حماس اعلام کرد: جنبش حماس با این پیشنهاد برخورد مثبت داشت، به صورتی که برقراری آتشبس فراگیر و کامل در غزه و پایان حمله به ملت ما را در بر بگیرد.
این جنبش تاکید کرد: کمی پیشتر جنبش حماس پس از مشورت با اعضای ارشد این جنبش و گروههای مقاومت پاسخ خود به چارچوب توافق را به برادرانمان در قطر و مصر ارایه داد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما با این پیشنهاد به گونهای تعامل کردیم که ضامن امدادرسانی، اسکان، بازسازی و رفع محاصره نوار غزه و اجرای فرآیند تبادل اسیران باشد.
جنبش حماس اعلام کرد: از نقش برادرانمان در مصر، قطر و تمامی کشورهایی که برای توقف حمله وحشیانه علیه ملت ما تلاش کردند قدردانی میکنیم. ادامه این بیانیه آمده است: تاکید میکنیم ک ما و تمامی نیروها و گروههای ملی در مسیر پایان اشغالگری به دفاع از ملت خود ادامه میدهیم.
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