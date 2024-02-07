نبرد نیروهای مقاومت با اشغالگران در جنوب غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های خبری از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در نوار غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، محور اصلی درگیری‌های مذکور در محله امل واقع در غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه است.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز به دلیل ایستادگی و مقاومت نیروهای فلسطینی در این منطقه اقدام به هدف قرار دادن آن کرده است.

بامداد امروز نیز ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن یکی دیگر از افسران خود در درگیری با مقاومت در نوار غزه اذعان کرد.

ارتش صهیونیستی تاکید کرد که «دیوید شاکوری»، جانشین فرمانده گردان ۶۰۱ در تیپ ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی در نبردهای شمال نوار غزه کشته شده است.

رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که گادی آیزنکوت عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی گفته است که این رژیم در جریان مبادله اسرا با حماس بهای بسیار سنگین و دردناکی را خواهد داد.