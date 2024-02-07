دریافت 29 MB کد مطلب 6018140 https://mehrnews.com/x349xc ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۴ کد مطلب 6018140 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۴ فیلم درگیری شدید بین بازیکنان ایران و قطر پس از پایان بازی طارمی و جهانبخش و علی قلی زاده و محبی نسبت به شادی قطری ها پس از برد این تیم اعتراض کردند. کپی شد مطالب مرتبط درگیری شدید بین بازیکنان ایران و قطر پس از سوت پایان بازی خلاصه بازی حساس ایران و قطر در نیمه نهایی جام ملتهای آسیا آمار عملکرد بازیکنان ایران و قطر/ کم دقتی ملیپوشان در ضربات آخر اکرم عفیف بهترین بازیکن دیدار ایران - قطر شد شادی امیر قطر پس از پیروزی برابر تیم ملی ایران آمار نیمه اول تیمهای ملی ایران و قطر/ هر دو تیم یکسان بودند برچسبها تیم ملی فوتبال ایران جام ملت های 2023 آسیا - قطر جام ملت های آسیا 2023 - قطر جام ملتهای آسیا مهدی طارمی علی قلیزاده
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