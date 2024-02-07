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کد مطلب 6018140
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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۴

فیلم درگیری شدید بین بازیکنان ایران و قطر پس از پایان بازی

فیلم درگیری شدید بین بازیکنان ایران و قطر پس از پایان بازی

طارمی و جهانبخش و علی قلی زاده و محبی نسبت به شادی قطری ها پس از برد این تیم اعتراض کردند.

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    نظرات

    • دایی بچه ها IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      5 0
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      به سه دلیل باختیم ۱ به فینال فکر می کردیم ۲به حاشیه توجه کردیم ۳ از مهدی طارمی استفاده کردیم
    • ایلیا IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      4 3
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      بچه ها عالی بودن...نزدیم..خیلیم نزدیم..بدشانسی
    • ۴۴۴۴ FR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      3 0
      پاسخ
      چرا باید شبکه ۳ روز بازی ایران وقطر یک قطری دعوت کنه؟
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 1
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      امیر باید بره کشاورزی
    • زهره IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      2 1
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      شما تلاشتونو کردید دمتون خیلی گرم ان شاء الله تنتون سالم باشه با غیرتا
    • راد IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      2 0
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      سلام خیلی دوست داشتم ، تیم ملی فوتبال کشورمان با سرمربی گری آقای قلعه نوعی قهرمان جام بشه. اما همین که ایشان توانست بعد از سالها انتظار تیم را به فینال برساند ، از ایشان و دست اندرکاران تیم ملی نهایت تشکر و قدر دانی را دارم. با دست خالی تا همینجا هم رسیدیم جای تشکر دارد.
    • حق DK ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 0
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      این جنگ قومی و نژادی بود نه فوتبال . امام حسین را هم ایرانی نامیدند و سرش را بریدند
    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 0
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      غلط کردی وایسادی وسط زمین! برو رخت کن!
    • م IR ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      3 0
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      خجالت آور که بخواهیم شکستمونو با درگیری توجیه کنیم و عصبانیت خودمون نشون بدیم باید محترمانه از زمین خارج میشدن
    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 0
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      اینانه ظرفیت بردرادارن نه ظرفیت باخت .

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