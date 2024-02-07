درگیری شدید بین بازیکنان ایران و قطر پس از سوت پایان بازی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه چهارشنبه ۱۸ بهمن به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود تیم ملی قطر به پایان رسید تا حسرت ایران برای رسیدن به فینال آسیا ۵۲ ساله شود.

در پایان این دیدار بازیکنان قطر به شادمانی پرداختند که علی قلی زاده، مهدی طارمی، علی جهانبخش و محمد محبی با بازیکنان قطری درگیر شدند که با دخالت نیروهای امنیتی این درگیری خاتمه یافت.

همچنین امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران پس از پایان بازی از شدت ناراحتی در گوشه‌ای بهت زده ایستاد و پس از آن راهی رختکن شد.