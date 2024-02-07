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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۵۶

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

درگیری شدید بین بازیکنان ایران و قطر پس از سوت پایان بازی

درگیری شدید بین بازیکنان ایران و قطر پس از سوت پایان بازی

دیدار نیمه نهایی جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ با برتری ۳ بر ۲ تیم ملی قطر به پایان رسید و ایران از صعود به دیدار پایانی باز ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه چهارشنبه ۱۸ بهمن به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود تیم ملی قطر به پایان رسید تا حسرت ایران برای رسیدن به فینال آسیا ۵۲ ساله شود.

در پایان این دیدار بازیکنان قطر به شادمانی پرداختند که علی قلی زاده، مهدی طارمی، علی جهانبخش و محمد محبی با بازیکنان قطری درگیر شدند که با دخالت نیروهای امنیتی این درگیری خاتمه یافت.

همچنین امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران پس از پایان بازی از شدت ناراحتی در گوشه‌ای بهت زده ایستاد و پس از آن راهی رختکن شد.

کد مطلب 6018138
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • زاهدی IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      3 0
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      تیم های حاشیه خلیج فارس همین جور هستند و فوتبال پاک ندارند . فقط همین رو کم داشتیم به قطر ببازیم و سه تا بخوریم
    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      درفوتبال نزنی میخوری آضافه براین دراین بازیهاچندتاگل شبیه هم خوردیم این نشانه ضعف مابودبطوریکه هیچکدام ازگلهای خورده ماغیرقابل مهارنبود۲تاازآنهاب زورب تورچسبید
    • ... IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      4 2
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      افتضاح بازی کردن
    • مجید IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
      2 0
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      ما در مقابل قطر طوری محتاط بازی کردیم انگار که داریم با آرژانتین با برزیل بازی می کنیم همین باعث شد مدافعان ما ‌باز شوند و به مهاجمان قطر فرصت گل بدهیم و د مقالل خودمان از فرصتهایمان بهره نبردیم

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