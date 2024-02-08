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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۴

طی سفر معاف به تایلند؛

کرسی اسلام پژوهی و قرآن شناسی دانشگاه ایوتایا راه اندازی خواهد شد

کرسی اسلام پژوهی و قرآن شناسی دانشگاه ایوتایا راه اندازی خواهد شد

علیرضا معاف معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سفر خود به تایلند با دعوت دانشگاه ایوتایا مهمان ویژه این دانشگاه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معاف معاون قرآن و عترت ارشاد با حضور در دانشگاه ایوتایا و سالن ایران این دانشگاه با ریاست این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف از ایجاد روابط فرهنگی و علمی بین دو کشور استقبال و قرار شد با هدایت و انتقال تجربیات معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرسی اسلام پژوهی و قرآن شناسی این دانشگاه راه اندازی شود.

همچنین معاف با حضور بر مقبره شیخ احمد قمی با قرائت فاتحه و اهدائ گل به مقام شامخ ایشان ادای احترام نمود.

شایان ذکر است که شیخ احمد قمی طی شش دوره پادشاهی سیام ارتباطات نزدیکی با دربار و پادشاهان وقت داشت و اولین کسی بود که در زمان ریاست جامعه مسلمانان سیام به مقام “چولا راج مونتری” یا “شیخ الاسلامی” رسید، مقامی که بر اساس آن اجازه یافت تا مذهب شیعه اثنی عشری را به جامعه تایلند معرفی کند.

کد مطلب 6018178

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