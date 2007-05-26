با حضور مقامات ارشد تایلند از مقام شیخ احمد قمی تجلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آیین باشکوه که همه ساله در پنجم خردادماه برگزار می‌شود پس از قرائت قرآن، ژنرال سونتی، سفیر ایران و مقامات تایلندی با نثار تاج گل بر مرقد شیخ احمد قمی از خدمات وی به مردم تایلند تجلیل کردند.



محسن پاک آیین سفیر جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم شیخ احمد قمی را میراث مشترک فرهنگی ایران و تایلند خواند و با اشاره به نقش وی در تقویت تعامل ملتهای دو کشور گفت : تجلیل از مقام شیخ احمد به معنی احترام به دوستی و صمیمیت مردم ایران و تایلند است.



وی از حضور ژنرال سونتی در این مراسم تقدیر و آن را نشانه پیوندهای عمیق فرهنگی بین دو کشور دانست.



« بوناک» از نوادگان شیخ احمد قمی نیز طی سخنانی ضمن تجلیل از نقش وی در ایجاد فرهنگ و مدنیت در سیام (تایلند سابق) وجود نوادگان مسلمان و بودایی وی در این مراسم را نشانگر همزیستی مسالمت آمیز ادیان مختلف در تایلند دانست .

وی با تاکید بر ضرورت تقویت مناسبات فرهنگی با ایران گفت : ایرانیها همواره دوست تایلند بوده و نقش ارزنده ای در تحکیم تفاهم و دوستی در این کشور داشته اند. در این مراسم همچنین نوادگان بودایی شیخ احمد نیز با برپایی آیین خاص بوداییان یاد وی را گرامی داشتند.



شیح احمد مسلمانی شیعه است که در سال 1543 میلادی در شهر قم، دیده به جهان گشود. وی در اولین سالهای قرن هفدهم (1605) به آیوتایا مهاجرت کرد و پس از مدتی توانست در سایه مدیریت و درایت خود به یکی از مقامات عالیرتبه سیام مبدل شود و با تاسیس نهاد شیخ الاسلامی به عنوان اولین شیخ الاسلام تایلند منصوب شود.



برخی از نوادگان شیخ احمد حدود صد سال بعد از وی مذهب خود را به بودایی تغییر داده و بسیاری از نوادگان وی نیز مسلمان باقی ماندند و همه ساله این دو نسل در کنار یکدیگر یاد جد ایرانی تبار خود را گرامی می‌دارند.