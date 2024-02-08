به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که ارتش اوکراین به علت تلفات زیاد هم‌اکنون با کمبود شدید نیروی نظامی روبرو است.

خبرگزای «آسوشیتدپرس» در این باره به نقل از الکساندر شاخوری، افسر اداره هماهنگی اتباع خارجی در نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد که در ابتدای سال ۲۰۲۲، کی یف ادعا کرد که ۲۰ هزار مزدور از ۵۲ کشور در اوکراین وجود دارد، اما اکنون تعداد آنها منتشر نمی شود.

به نوشته آسوشیتدپرس، ارتش اوکراین قصد دارد صدها مزدور از کلمبیا را به نیروهای مسلح اوکراین اضافه کند که در ماه‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده‌اند.

هم‌زمان نشریه واشنگتن پست نیز در گزارشی اعلا م کرد سربازان اوکراینی در خط مقدم از کمبود شدید نیروی پیاده نظام شکایت دارند.

این نشریه در ادامه افزود: سربازان موجود خسته شده‌اند و روحیه آنها در حال ضعیف‌شدن است. مشکلات نیروهای اوکراینی با این واقعیت تشدید می شود که روسیه ابتکار عمل تهاجمی را به دست گرفته و حملات خود را به مواضع نیروهای مسلح اوکراین تشدید کرده است.

یکی از فرماندهان گردان اوکراینی به نام الکساندر در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست اعلام کرد «هیچ پیش بینی مثبتی وجود ندارد. مطلقاً هیچ. این منجر به مرگ بسیاری خواهد شد، یک شکست جهانی و به احتمال زیاد، من فکر می کنم، جبهه در جایی فرو خواهد ریخت.»

دیروز چهارشنبه نیز نشریه پولیتیکو در گزارشی تحلیلی درباره وضعیت دولت و ارتش اوکراین در میدان‌های نبرد اعلام کرد که کمک۵۰ میلیارد یورویی اخیر اتحادیه اروپا مشکلی را در اوکراین حل نخواهد کرد. به نوشته این نشریه شکاف بودجه کی‌یف تنها در سال جاری بیش از ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود و بسته کمکی اختصاص یافته تا سال ۲۰۲۷ تمدید خواهد شد.

آن‌گونه که پولیتیکو گزارش داده بانک جهانی تخمین می زند که نیازهای بلندمدت بهبود وضعیت اوکراین بالغ بر ۴۱۱ میلیارد دلار است.

روز دوشنبه هارالد ویلیمسکی، نماینده پارلمان و رهبر حزب آزادی اتریش اعلام کرد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است برای کی‌یف کمک ۵۰ میلیارد یورویی تامین کند و این در حالیست که آنها به خوبی می‌دانند که اوکراین یکی از فاسدترین کشورهاست.

ویلیمسکی تاکید کرد: براساس تصمیم شورای اتحادیه اروپا، حالا قرار است ۵۰ میلیارد یوروی دیگر به اوکراین تزریق کنیم و این در حالی است که می‌دانیم اوکراین یکی از فاسدترین کشورهاست و الیگارش‌های کی‌یف پول کمکی را بالا می‌کشند.

تازه‌ترین نظرسنجی که انجمن روانشناسی آمریکا به تاریخ ۳۱ ژانویه منتشر کرده است، نشان می‌دهد که حزب آزادی اتریش با ۲۷.۳ درصد ارجحیت اخذ رای، یکی از محبوب‌ترین احزاب سیاسی اتریش است.

سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، اول فوریه به اتفاق، تخصیص ۵۰ میلیارد یورو از بودجه بروکسل را به عنوان بسته کمکی جدید به کی‌یف ظرف چهار سال آینده، تصویب کردند.

آنها پس از آنکه مجارستان که نسبت به تخصیص بودجه به اوکراین تردید داشت را وادار کردند تا از وتوی این بسته صرف نظر کند، پیشنهاد بوداپست برای ایجاد سازوکار نظارت و کنترل بر هزینه‌های کی‌یف را تصویب کردند. بروکسل پس از یک سال، موضوع را بازنگری و پس از دو سال نیز در حجم بودجه تخصیصی به کی‌یف تجدیدنظر خواهد کرد.