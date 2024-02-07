به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از حمله جدید خود به یکی از پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

حزب‌الله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۵:۵۰ عصر امروز چهارشنبه ۷ فوریه ۲۰۲۴ پایگاه خربه ماعر را با موشک «فلق ۱» هدف گرفتند و به صورت مستقیم آن را مورد اصابت قرار دادند.

پیش از این نیز حزب‌الله لبنان موضع صهیونیستی «زبدین» در مزارع اشغالی شبعا و تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی در پیرامون آن را با تسلیحات موشکی و تجهیزات فنی موجود در موضع صهیونیستی «رامیا» را با تسلیحات مناسب هدف قرار داده بود.

به این ترتیب با حمله موشکی حزب‌الله لبنان به پایگاه صهیونیستی «خربه ماعر» شمار عملیات‌های حزب‌الله لبنان علیه موضع‌های ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی طی روز جاری به ۳ عملیات می‌رسد.

همچنین کمی پیش‌تر منابع لبنانی از حمله‌های سنگین هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «الخیام» در جنوب لبنان خبر دادند. خبرنگار النشره اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چهار نوبت شهرک الخیام در جنوب لبنان را هدف قرار داده‌اند. سازمان پدافند غیرعامل جنوب لبنان نیز گزارش داد که در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک الخیام در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسیده و ۲ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.