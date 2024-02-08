به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن طی سخنانی اعلام کرد که تداوم حمله‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی به یمن به منزله نقض حاکمیت یک کشور مستقل است.

عبدالسلام ضمن اشاره به عزم راسخ یمن در حمایت از ملت فلسطین ادامه داد: تاکید می‌کنیم که این حمله‌ها مانع از ادامه‌دادن مأموریت حمایت از غزه از سوی نیروهای مسلح یمن نخواهد شد.

سخنگوی جنبش انصارالله یمن با اشاره به بی‌تاثیربودن حمله‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در تأمین امنیت کشتی‌های وابسته به رژیم صهیونیستی گفت: حمله به یمن نمی‌تواند امنیت را برای کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که عازم بندرهای فلسطین اشغالی هستند به ارمغان بیاورد.

عبدالسلام ادامه داد: تاکید می‌کنیم که اقدامات خصمانه آمریکا و انگلیس تنها عاملی است که امنیت دریانوردی بین‌المللی در دریای سرخ، دریای عرب و خلیج عدن را تهدید می‌کند.

گفتنی است نیروهای مردمی انصارالله و ارتش ملی یمن اعلام کرده‌اند که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهند داد کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهند. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. در مقابل ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.