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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۱۲

نامزدهای خبرگان می‌توانند از فردادرخواست تغییر حوزه انتخابیه دهند

نامزدهای خبرگان می‌توانند از فردادرخواست تغییر حوزه انتخابیه دهند

نامزدهای تأیید صلاحیت‌ شده برای انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، از فردا می‌توانند درخواست خود برای تغییر حوزه انتخابیه را ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای تأیید صلاحیت شده برای انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از فردا تا ۲۲ بهمن می‌توانند از طریق مراجعه به فرمانداری‌های مراکز حوزه یا ستاد انتخابات کشور درخواست خود برای تغییر حوزه انتخابیه را ثبت کنند و تصمیم‌گیری در این زمینه با شورای نگهبان خواهد بود.

تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۵ روز است و از ۲۵ بهمن آغاز و ۹ اسفند ماه به پایان می‌رسد.

انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 6018669
زهرا علیدادی

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