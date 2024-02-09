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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

رییس ستاد انتخابات استان کردستان:

اسامی نامزدهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در کردستان اعلام شد

اسامی نامزدهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در کردستان اعلام شد

سنندج- رییس ستاد انتخابات استان کردستان اسامی و مشخصات نامزدهای تأیید صلاحیت شده ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخاباتی استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی اظهار کرد: اسامی و مشخصات نامزدهای تأیید صلاحیت شده ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخاباتی استان پس از صلاحیت این نامزدها توسط شورای نگهبان برای شرکت در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام شده است.

وی به اسامی این نامزدها پرداخت و بیان کرد: آقای محمود ابن الخیاط فرزند محمد سعید، آقای اقبال بهمنی فرزند ابراهیم، آقای فایق رستمی فرزند عبدالقادر و آقای سید محمد کاظم موسوی نسب، چهار نامزد حوزه انتخابیه کردستان هستند.

دبیر ستاد انتخابات کردستان اضافه کرد: تبلیغات انتخاباتی از روز چهارشنبه ۲۵ بهمن آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

کردستان ۲ کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد.

کد مطلب 6018947

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