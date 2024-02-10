رشد علمی لرستان دستاورد انقلاب/ دانشمندانی که جهانی شدند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: چهل و پنجمین سالگی انقلاب طلیعه بلوغ و پیشرفت نهضتی است که با پشت سر گذاشتن همه فراز و نشیبها، سختیها و دشمنیها امروز در اوج قله افتخار ایستاده است.
طعم شیرین پیشرفت در حوزه علمی لرستان
حالا در چهل و پنجمین فجر انقلاب اسلامی مسیر جدیدی پیش روی ایران اسلامی قرار گرفته است تا قطار توسعه و آبادانی کشور با تلاش نسل جدید انقلاب و جوانان مؤمن و انقلابی با سرعت بیشتر بهپیش برود و کارآمدی نظام اسلامی بهعنوان یک الگو ثابت شود.
در این چهل و پنج سال، باهمت و تلاش مردم، جوانان و مسئولان و با هدایتهای رهبر فرزانه انقلاب، ایران در عرصههای مختلف علمی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی دستاوردهای چشمگیری داشته است؛ بهتبع لرستان نیز در این مسیر شکوفایی توانسته است سهم خود را ایفا کند و موفقیتهایی کسب کند که اکنون در چهل و پنجمین سالگی انقلاب با یادآوری این موفقیتها و با افتخار به گذشته میتوان با امیدواری به افقهای پیش روی توسعه چشم دوخت.
انقلاب اسلامی ایران در حالی چهل و پنجساله میشود که طعم شیرین پیشرفت در حوزه علمی و دانشگاهی لرستان و همچنین قرارگیری دانشمندان این استان در میان دانشمندان مطرح دنیا چشید.
لرستان قبل از انقلاب دانشگاه نداشت
علی نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان دراینرابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب، لرستان بهرهای جز در حدود ۶۰ تا ۷۰ دانشجو، آن هم در قالب شعبهای دانشگاه شهید چمران اهواز نداشت.
بعد از پیروزی انقلاب ۲۲ مرکز آموزش عالی دولتی، غیرانتفاعی و آزاد در لرستان راهاندازی شده است وی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استان لرستان دارای ۶۰ هزار دانشجو شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: همچنین بعد از پیروزی انقلاب ۲۲ مرکز آموزش عالی دولتی، غیرانتفاعی و آزاد در لرستان راهاندازی شده است.
نظری، بیان داشت: همچنین بیش از هزار و ۲۰۰ عضو هیئتعلمی در دانشگاههای استان داریم.
وی با اشاره به چاپ سالانه هزار مقاله علمی و پژوهشی در دانشگاه لرستان، گفت: این امر موجب شده که این دانشگاه جایگاه ویژهای را در بین دانشگاههای کشور و جهان داشته باشد.
قرارگیری دانشمندان لرستانی در بین دانشمندان مطرح دنیا
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تأکید کرد: در حال حاضر ۱۰ نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه لرستان در میان دو درصد دانشمندان دنیا قرار دارند.
نظری، افزود: همچنین دو نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه لرستان در بین یک درصد از دانشمندان دنیا قرار دارند.
وی با بیان اینکه دکتر «امیرحمزه» حقی آبی» از اعضای هیئتعلمی دانشگاه لرستان جز در بین دو درصد دانشمندان دنیا قرار دارند، گفت: باتوجهبه مقالاتی که در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در حوزه آب، این دانشمند لرستانی در بین سرآمدان علمی دانشگاه لرستان قرار گرفتهاند.
بنابراین گزارش، امروز باید با توانی مضاعف برای سربلندی ایران اسلامی در عرصههای مختلف تلاش کنیم تا دستیابی به افقهای رشد و توسعه توسط جوانان مؤمن و انقلابی یکی پس از دیگری ممکن شود.
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