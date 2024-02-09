شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در عمل محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوفاضل رضوی اردکانی در خطبه‌های نماز جمعه عبادی سیاسی این هفته سومین حرم اهل بیت (ع) که با حضور اقشار مختلف مردم شیراز برگزار شد بیان کرد: خدمات ۴۵ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران را هیچ رژیمی انجام نداده است.

خطیب جمعه موقت شیراز بیان کرد: قدرت و شوکت امروز ما به برکت اسلام و انقلاب اسلامی و ثمره نهضت انبیا بوده و انقلاب اسلامی امتداد خط ابراهیم، موسی، عیسی و امتداد خط حضرت محمد (ص) است.

امام جمعه موقت شیراز افزود: امروز حرف جمهوری اسلامی به غربی‌ها این است که شما غربی‌ها ۷۵ سال ملتی را از خانه و کاشانه خود بیرون کرده و جنایاتی کردید که در تاریخ نظیر نداشته اما باز هم دم از حقوق بشر می‌زنید و یکی از برکات طوفان الاقصی این بود که چهره‌تان را به جهان نشان داد و دیوان لاهه دستور به توقف جنگ داد و حتی برخی از نمایندگان مجلس آمریکا نامه به رئیس جمهور آمریکا جهت توقف جنگ نوشتند.

حجت الاسلام و المسلمین رضوی اردکانی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران بعد از ۴۵ سال قدرت سرنوشت‌ساز منطقه و مایه عزت همه ما است گفت: برخی از مشکلات وجود دارد که علت آن مشخص است اما روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه این ملت نشان خواهند داد که پای استقلال و شرف خود ایستاده‌اند.

وی در ادامه به بیان دستاوردها و پیشرفت‌های ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: سنت خداوند متعال این نیست که دنیا در دست زورگویان باشد و در نهایت صالحان وارثان زمین خواهند شد و جمهوری اسلامی مقدمه آن است.

امام جمعه موقت شیراز گفت: شعار سال ۵۷ استقلال، آزادی جمهوری اسلامی محقق شده و زیر این آسمان کشوری مستقل‌تر از جمهوری اسلامی نیست و رهبر، رئیس جمهور، دولت و ارتش ایران استقلال دارند و در بعد سیاسی، نظامی و علمی مستقل هستیم که البته هنوز کامل نیست اما باید ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه آزادی به معنی هرج و مرج نیست گفت: شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) است و اکثر مردم آن متدین هستند اما عده‌ای با چهره زننده وارد خیابان می‌شوند و باید با بی حجابی در ادارات، دانشگاه‌ها، مدارس و شرکت‌ها برخورد شود زیرا قرار نیست خیابان‌های ما در اختیار عده‌ای قلیل قرار گیرد.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه دولت خدمات زیادی انجام داده که باید گفته شود افزود: البته تلخی گرانی همه چیز را کم رنگ می‌کند و باید قدرت خرید مردم را بهبود ببخشیم زیرا اگر مسئله تورم کنترل نشود انقلاب تهدید و دچار مشکل می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه هیچ نظارتی بر فروشگاه‌های استان فارس نیست و باید جلوی گران‌فروشی که به مردم فشار آورده را گرفت افزود: جهاد کشاورزی که مسؤول بسیاری از مواد خوراکی هست چرا جلوی گرانی گوشت، مرغ و … را نمی‌گیرد؟