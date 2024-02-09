۴٠٠ گروه نمایشی در کشور فعالیت می کند/ اجرای تئاتر بچه های مسجد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش زارعی جمعه شب در حاشیه دومین رویداد نمایشی و همایش استانی تئاتر مردمی بچههای مسجد «محرابیان» افزود: تئاتر بچههای مسجد یک فضای ملی است.
زارعی تصریح کرد: در این رویداد در تلاش هستیم شرایطی را فراهم کنیم که نوجوانان و جوانان علاقمند در عرصه هنرهای نمایشی در سراسر کشور وارد این حوزه شوند و نبوغ و استعدادهایشان شکوفا شود.
وی اظهار کرد: تئاتر مردمی بچههای مسجد در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به صورت جدی فعالیت خود را چند سالی است که آغاز کرده و در این مدت شاهد فعالیتهای شایستهای در این حوزه بوده و خواهیم بود.
زارعی گفت: در حال حاضر بیش از ۴٠' گروه نمایشی در سراسر کشور فعالیت میکنند و با آموزشهای متناسبی که صورت گرفته، سعی شده هنرمندانی پرورش دهیم که آیندگان تئاتر شهر، استان یا حتی کشور شوند.
