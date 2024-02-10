شهاب شهرزاد مجری برنامه «باغ هنر» رادیو ایران درباره ویژه برنامه‌ای که در ایام جشنواره فیلم فجر اجرای آن را از برج میلاد بر عهده داشته است به خبرنگار مهر بیان کرد: ویژه برنامه ای داشتیم که هر روز ساعت ۱۶ به صورت زنده از محل برگزاری جشنواره پخش می شد. این برنامه از ۱۲ بهمن پخش شد و تا ۲۲ بهمن پخش آن ادامه دارد. تلاش ما این بود که به فیلم ها از ابعاد گوناگون نگاه کنیم و متن و حاشیه این آثار را در نظر بگیریم.

شهرزاد درباره گفت‌وگو با فیلمسازان و اینکه به عنوان مجری چقدر چالش نقد در جشنواره را داشته است، بیان کرد: بی نیاز دانستن از نقد به دلیل حمایت کامل نهادهای دولتی از برخی سینماگران است. من به عنوان یک منتقد سینما که از سال ۷۲ هم نقد می نوشتم خیلی برایم دردناک است که عده ای به اسم منتقد پول دریافت می کنند تا نقد مثبت بنویسند و اینکه نقد به چنین مختصاتی از سفارش پذیری برسد خیلی وحشتناک است. درواقع نوعی نقض غرض است.

وی همچنین درباره دلخوری فیلمسازان از نقدها عنوان کرد: ۸۰ درصد آثار امسال با حمایت نهادها تولید شدند؛ وقتی سازنده نهاد دولتی را حامی خود می بیند، فکر می کند باید مبرا از هر نقدی باشد. درحالی که وقتی روند جشنواره را دنبال می کنم، فکر می کنم نوعی انقطاع زبانی پیش آمده است. گویی فیلم هایی ساخته می شود که با آثار ساخته شده قبل از خود به یک انقطاع زبانی رسیده اند مثلا در سینمای مقاومت آثار امسال در ادامه تجربیات موفق قبلی هستند؟ ما شاهد یک انقطاع تاریخی هستیم، یک نسل ناگهان از جشنواره غیبت کرده است و به همین دلیل پیوند تاریخی سینما هم قطع شده است. البته ما شاهد حضور چهره های جدید هستیم و این را می توان به فال نیک گرفت.

این مجری رادیو و منتقد سینما تصریح کرد: سینماگر نمی تواند خودش را از مخاطب بی نیاز بداند. با یکی از فیلمسازان امسال گفت‌وگویی داشتم و از او پرسیدم از اینکه مخاطب فیلمش را نبیند نگرانی ندارد؟ چون خود من تمایلی به دیدن فیلمش نداشتم و چطور مردم می خواهند این فیلم را برای سرگرمی تماشا کنند؟ اما نیازی نمی دید که بخواهد به مخاطب پل بزند. فیلمساز باید به سمت مخاطب پل بزند و مخاطب وظیفه ای ندارد به سمت فیلمساز و فیلم بیاید. به ویژه برای فیلم هایی که راهبردی است این نگاه ویژه تر است.

وی درباره چالش نقد نسبت به فیلم ها در بحث و گفت‌وگوها بیان کرد: در خود نشست های جشنواره گاهی سوال ها به درستی مطرح نمی شود که به نتیجه برسد. در سال های قبل خود افراد به صورت رو در رو سوالاتشان را مطرح می کردند و نوعی تعامل و ارتباط شکل می گرفت. الان نوعی انقطاع است و در برنامه ها هم گویی نگاه تخصصی کمرنگ شده است. گاهی مخاطبان به ما پیام می دهند و می گویند شما از یک فیلمی تعریف می کنید و شبکه دیگری همان فیلم را نقد می کند. به نظرم مبنای نظری نقد کمرنگ شده و نگاه ما روز به روز به سلیقه نزدیک تر می شود.

شهرزاد در پایان درباره ادامه «باغ هنر» تصریح کرد: «باغ هنر» یک مجله شنیداری است که هشت سال است هر روز شنبه تا چهارشنبه پخش می شود، یک برنامه چالشی در حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات است و تلاش می کنیم این روند چالشی حفظ شود و به صریح ترین شکل ممکن بتوانیم به رویدادها واکنش نشان دهیم. ممکن است برخی واکنش ها به حوزه فرهنگ و هنر هم برای خود برنامه آسیب زننده باشد، من اسمش را گذاشته ام هنر ظریف دشمن تراشی چون نقد ما را به چنین وادی پرخطری می کشاند اما تلاش خود را می کنیم.

برنامه «باغ هنر» با اجرای شهاب شهرزاد شنبه تا چهارشنبه راس ساعت ۱۶ روی آنتن رادیو ایران می رود.