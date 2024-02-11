انقلاب اسلامی به مردم هویت و عزت نفس داده است/تشکر از مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی ظهر یکشنبه در جمع پرشور مردم مهاباد و شرکت کنندگان در آئین راهپیمایی ۲۲ بهمن با تشکر از حضور حماسی مردم اظهار کرد: انقلاب اسلامی معجزه الهی بود که باورش برای استکبار جهانی سخت بوده و دستاوردهای آن همچنان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی به مردم هویت و عزت نفس داده و جوی قرآنی را به کشور بازگرداند و مردم را از وابستگی به استکبار جهانی رهایی بخشید.

عباسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر تمام چالش‌های امنیتی غلبه کرده است، ادامه داد: پایدارترین امنیت منطقه در ایران اسلامی ایجاد شده است.

فرماندار مهاباد افزایش عدالت در زیرساخت‌های شهری و روستایی را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و افزود: کسب دانش و فناوری‌های علمی در همه حوزه‌ها باعث شده توانایی مقابله به مثل داشته باشیم و در برابر دشمنان بایستیم.

عباسی بیان کرد: تصمیم گیری در تمام امور کشور در نظام مقدس جمهوری اسلامی به دست مردم بوده در حالی که تا قبل از انقلاب، همه تصمیمات به دست استکبار جهانی اتفاق می‌افتاد.

وی با تاکید بر حضور پرشور در انتخابات ۱۱ اسفند امسال گفت: مشارکت همگانی در انتخابات کشور را از آسیب‌های دشمنان مصون داشته و آنها را مأیوس و ناامیدتر خواهد کرد.

عباسی افزود: مردم ما باید نسبت به حق قانونی خود برای تعیین سرنوشت و انتخاب شایسته‌ترین فرد آگاهی داشته و در روز یازدهم اسفند پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

فرماندار مهاباد با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه اظهار کرد: کشتار زنان و کودکان و بمباران مردم بی گناه و مظلوم فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی و حامیان آن نقطه تاریکی در تاریخ بشریت است و باید تمام جهان اسلام صدای مظلومیت آنان را بشنود.

راهپیمایی کنندگان در پایان پس از قرائت قطعنامه سراسری راهپیمایی ۲۲ بهمن مفاد آن را با شعارهای الله اکبر تأیید کرده و در پایان پرچم استکبار جهانی و رژیم اشغالگر قدس را به آتش کشیدند.