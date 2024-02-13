به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «روی سرطان چسب زخم بزن» نوشته حسین بازپور به تازگی توسط انتشارات تیماج منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب شامل شش داستان کوتاه است.
پنهان در سکوت تو، ابرهای نمدار، استخر کمخون، ازدحام تنهایی، به نام تو و طبقه هفتم آپارتمان از جمله عناوین داستانهای این کتاب هستند که با راویهای اول شخص، سوم شخص محدود و دانای کل برای نسل جوان روایت شدهاست.
بازپور درباره کتاب خود میگوید: این مجموعه به مشکلات و موانع نسل جوان میپردازد و در تلاش بودم با استفاده از راویهای متعدد در زمانهای مختلف و شهرهای متفاوت، ضمن آشنایی و معرفی بسیاریاز مکانها، بسیاریاز مسایل حائز اهمیت نسل جوان را بنویسم.
وی افزود: در این مجموعه داستان، شخصیتهای فرعی هر داستانی با شخصیتهای اصلی داستان دیگری بهصورت محسوسی با یکدیگر در ارتباطاند. ضمن اینکه خط داستانی هر داستانی با سایر داستان کتاب هم اشتراکی را دارا میباشد. بهنوعی در حقیقت در تلاش بودم داستانها را به یکدیگر پیوند بزنم.
بازپور گفت: مسألهای که همواره باید به آن بپردازیم، مسأله کتاب و کتابخوانی است، این کار پایانی ندارد و در این حوزه خستگی بیمعناست. باید بسترهای مناسب را برای کتاب و کتابخوانی فراهم کنیم تا مخاطب بهانهای نداشته باشد. هنگامیکه زیرساختهای لازم را برای کتاب و کتابخوانی نداشته باشیم، بدیهی است که نسل جوان رغبتی به حضور در این عرصه را ندارد.
این کتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه شده است.
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