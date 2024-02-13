احساس فساد در جامعه از میزان فساد بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یزدی، در همایش سازوکارهای حقوقی مؤثر مقابله با فساد اداری و اقتصادی، اظهار داشت: ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی از سال ۸۰ به فرمان مقام معظم رهبری برای هماهنگی مشکلاتی که در برخورد با مفاسد است، شروع به کار کرد. این ستاد فرا قوه‌ای است. هیچکدام از قوا اشرافی بر سایرین ندارند.

وی افزود: از ۱۴۰۰ سعی کردیم موضوع پیشگیری را دنبال و با آن برخورد کنیم. ما به دنبال آن بودیم که کاری کنیم که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فسادی بوده که با آن برخورد نشده است.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان نمونه از بانک‌ها نام برد و گفت: اتفاقاتی که در حوزه بانک‌ها رخ داده، اتفاقات خوبی است.

وی افزود: امروز کاری کردیم که شما در سال ۱۴۰۴ نباید دیگر برخورد کنید با تسهیلاتی که وثایق آن کافی برای پاسخگویی نباشد. نمونه آن در برخوردهایی است که با آنها می‌شود.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی از راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ۱۵ مجموعه با عناوین مختلف با فساد مبارزه می‌کند.

وی‌افزود: بیش از ۷۰ درصد در این موضوع پیشرفت داشته‌ایم و ۳۰ درصد باقی مانده می‌تواند راهی برای فرار افراد باشد که باید پیگیری شود.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی اظهار کرد: همکاری قوا در سطح بالا بسیار نزدیک است و سریع انجام می‌شود اما در بدنه همراهی سخت‌تری دیده شده است.

یزدی در خصوص مفسدان اقتصادی و اداری گفت: برخی به واسطه ارتباط و اعتمادی که دارند سعی دارند در پرونده‌ها اعمال نفوذ کنند.

وی افزود: اساس کار معرفی آن دسته از افرادی است که منشأ فساد داشتند.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی بیان کرد: سعی کردیم سازوکاری‌های معیوب سازمانی را اصلاح کنیم، قوانین و بخشنامه‌های مکرری در دستگاه‌ها خصوصاً بخش‌های بانکی انجام شد و شرایط پیشگیری در حال بهبودی است.

وی‌ادامه‌داد: ما باید فرهنگ سازی کنیم که در تمام سطوح و در تمام سنین بدانند که برای جامعه سالم باید با فساد مقابله کنیم.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: باید اتفاقی بیافتد که ساختارها بتوانند در کنار هم نگرانی‌ها را رفع کنند.

وی افزود: ما امروز پرونده‌های سال‌های پیشین را دنبال می‌کنیم و با پیگیری با آنها برخورد می‌کنیم، در حال عبور از بخشی از مشکلات هستیم

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی گفت: رسیدگی به امور بانکی اولویت ما بوده است.

وی در خصوص امور مالیاتی گفت: رشد خوبی در اخذ مالیات برای افرادی که فرار مالیاتی داشتند رخ داده است. کسانی که بدهکاری مالیاتی دارند را پیگیری و شناسایی کردیم و با کمک دستگاه‌ها بخشی از مالیات‌ها را برگرداندیم.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی به رسانه‌ها گفت: ما باید توجه کنیم که با هیاهو و جنجال نمی‌توان با فساد مقابله کرد، پرهیز از رفتار شعاری و تظاهر گونه باید رعایت شود.

وی افزود: دوم اینکه برای ایجاد آرامش در جامعه نباید چیزی را از مردم مخفی کرد و در عین حال از بزرگنمایی آن پرهیز شود.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد: احساس فساد در جامعه از میزان فساد بیشتر است.

وی افزود: بیش از ۱۳۰ هزار مدیر داریم، یک هزارم درصد هم نباید مدیر فاسد داشته باشیم، اما نگاه جامعه طوری است که همه مدیران این چنین اند. ولی باید در نظر داشت که مدیری اشتباه دارد اما نباید او را خائن بدانیم.