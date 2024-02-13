کشف آب روی یک سیارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، مطالعه ترکیبات سیارک ها به ستاره شناسان کمک می کند تشخیص دهند چگونه مواد از جمله آب در منظومه شمسی توزیع شده اند و چگونه این توزیع طی هزاران سال تغییر کرده است. از آنجا که آب عنصری حیاتی برای حیات روی زمین است، محققان امیدوارند درک جدیدشان از این اکتشافات به جستجو برای حیات احتمالی در منظومه شمسی و فراتر از آن کمک کند.

آنیسیا آرندورو یکی از محققان این پروژه می گوید: سیارک ها بقایای فرایند تشکیل سیارات هستند بنابراین ترکیبات آنها به شدت وابسته به این امر است که در کدام سحابی خورشیدی تشکیل شده اند. یکی از نکات مورد توجه توزیع آب روی سیارک ها است. این امر به رمزگشایی شیوه انتقال آب به زمین کمک می کند.

محققان در پژوهش جدید ویژگی های واضح از مولکول های آب روی سیارک های «آیریس» و «ماسالیا» یافتند. آنها از اطلاعات رصدخانه بازنشسته سوفیا (یک پروژه مشترک ناسا و سازمان فضایی آلمان) استفاده کردند و به این کشف دست یافتند.

هرچند مشاهدات قبلی نیز اشکالی از هیدروژن را در ماه و سیارک ها نشان داده بود اما آن مطالعات نتوانستند میان آب و یک ماده شیمیایی نزدیک به آن به نام هیدروکسیل تمایز قائل شوند.

در پژوهش جدید محققان متوجه شدند سطح آب روی سیارک با میزان فراوانی آن در سطحی از ماه که با نور خورشید روشن شده، هماهنگ است.

پس از این یافته ها محققان قصد دارند از تلسکوپ فضایی جیمز وب برای تحقیق بیشتر در این باره استفاده کنند.