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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۶

شب گذشته ؛

شهاب سنگی که آسمان برلین را روشن کرد

شهاب سنگی که آسمان برلین را روشن کرد

«مایکل آی» یک محقق انستیتو تحقیقات سیاره ای در برلین شب گذشته توانست ویدئویی از گذر شهاب سنگ از آسمان ثبت کند.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته او این شهاب سنگ به قطر یک متر فقط ۳ ساعت قبل از گذر از آسمان برلین به وسیله یک ستاره شناس مجارستانی ردیابی شده بود.

به نوشته نشریه استرالین برخی دوربین های مدار بسته نیز توانستند این رویداد را ثبت کنند.

شهاب سنگ مذکور از آسمان برلین و لیپ زیگ گذر کرده بود. طبق گفته ناسا این سیارک کوچک به شکل یک گلوله آتشین بی خطر در غرب برلین و نزدیکی شهر ننهاوزن متلاشی می شد. شهاب سنگ ها اشیای آسمانی در اندازه مختلف هستند که شامل دانه های غبار تا سیارک های کوچک می شوند. هنگامیکه آنها در اتمسفر زمین می سوزند، یک دنباله درخشان از خود به جای می گذارند.

کد مطلب 6001319
شیوا سعیدی

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