به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، ایمان شمسایی مدیرکل پیشین مطبوعات و خبرگزاری‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت، با حضور در غرفه گروه رسانه‌ای مهر در بیست و چهارمین دوره این‌رویداد بازدید کرد.

شمسایی درباره روند برگزاری این نمایشگاه بعد از چند سال وقفه گفت: نمایشگاه مطبوعات تقریباً در اوایل دهه ۸۰ با نمایشگاه کتاب در یک زمان برگزار می‌شدند، همچنان تلاش داشتیم این نمایشگاه با نمایشگاه کتاب برگزار شود اما عملی نیست چراکه ما ۱۴ هزار رسانه در کشور داریم و نمایشگاه کتاب تمام مصلی و حاشیه آن در بر می‌گیرد به همین دلیل فکر می‌کنم این کار عملی نباشد.

وی افزود: به خاطر دارم در دوره‌ای در محوطه نمایشگاه کتاب نشریاتی که شکل کتاب داشتند و می‌توانستند در کتابخانه‌ها باشند حضور داشتند، اما واقعاً ادغام این دو رویداد کنار یکدیگر سخت است مگر اینکه در فضای بزرگ‌تری شکل گیرد. این نمایشگاه پس از شش سال برگزار می‌شود و به نظرم همین که چراغ آن دوباره روشن شده است اتفاق مهمی است و ما به هدف رسیدم چراکه بالاخره بعد از شش سال ما شاهد آن بودیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت در ادامه گفت: من مدافع نمایشگاه مطبوعات هستم. نمایشگاه مطبوعات در زمان مناسبی برگزار نشد و به آخر سال موکول شده اما قطعاً سال آینده به آبان ماه که زمان برگزاری این رویداد بود باز می‌گردیم. رسانه‌های استانی به دلیل اوضاع احوال اقتصادی و درگیری مسائلی مانند بیمه و سنوات کارکنان نتوانستند در این رویداد حضور داشته باشند اما امسال با توجه به انتخابات و نزدیکی آن شاهد حضور بیشتری در این رویداد بودیم.

شمسایی گفت: برای ما مهم است که سد برگزاری نمایشگاه مطبوعات شکسته شد و این نمایشگاه برگزار شد. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها در سال‌های گذشته یک غرفه را در نمایشگاه مطبوعات داشتند و نشریات مربوط به آن استان را معرفی می‌کردند. امسال بنای حضور هر نشریه را به صورت شخصی داشتیم و اصرار بر برگزاری ساده این رویداد داشتیم همچنین اصل را بر موضوعیت گذاشتیم.

وی در پایان درباره حضور رسانه‌های خارجی گفت: نمایندگانی از رسانه‌های خارجی در این نمایشگاه حضور دارند مثل بخش غزه اما به یاد ندارم که نمایشگاه به صورت بین المللی بوده باشد شاید بتوان در سال‌های آینده این بخش را تقویت کرد.