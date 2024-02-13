به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و بیستمین نشست هیأت عالی که صبح سه شنبه (۲۴ بهمن ماه) برگزار شد مقرر شد، لیست نهایی شورای وحدت در تهران و استان‌ها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به زودی ارائه گردد.

منوچهر متکی، دبیر اجرایی و سخنگوی شورای وحدت با اشاره به این مطلب گفت: با جمع زیادی از نامزدهای مجلس شورای اسلامی جلسات مصاحبه و ارزیابی برگزار کرده ایم و این مصاحبه‌ها با حضور اعضای هیأت عالی و در فضایی کارشناسی و نخبگانی صورت پذیرفته است. با جمع بندی این مصاحبه‌ها و اخذ جمع بندی فرایند شورای وحدت در استان‌ها، به زودی لیست نهایی و مستقل شورای محل ارائه خواهد شد. در تهران، فعلاً دو برابر ظرفیت یعنی ۶۰ نفر را معرفی و مجدداً ارزیابی نهایی خواهیم داشت.

متکی همچنین افزود: در عین حال برای اینکه وحدت بین نیروهای انقلابی و ارزشی فراهم آید، کماکان باب مذاکره با آن‌ها و تشکل‌های انقلابی باز است تا هر جا که لازم باشد مذاکره صورت پذیرد.

وی همچنین گفت: در برخی حوزه‌ها افراد و نامزدهای شورای وحدت قطعی و مشخص شده اند و در برخی استان‌ها نیز در آخرین مرحله تصمیم گیری هستیم، لذا جمع بندی و اعلام نهایی را به زودی خواهیم داشت.