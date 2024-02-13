به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۸ هزار طرح کسب و کار خرد، کوچک و متوسط تحت حمایت صندوق کارآفرینی امید کشور گفت: یکی از راهکارهای رشد اقتصادی کشور تقویت بخش تولیدی است که این امر در نهایت به منجر به کاهش تورم می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید وابسته به نقدینگی است افزود: اگر نتوانیم نقدینگی صنایع را تأمین کنیم نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم.

استاندار قم گفت: نرخ تورم در استان قم طی دو ماه اخیر کاهشی بوده است در حال حاضر رتبه قم ۲۷ است که امید است قم در کشوربه عنوان ارزان‌ترین استان شناخته شود.

آقامیری اضافه کرد: صندوق کارآفرینی امید از جمله راهکارهای مهم در راستای تقویت تولید و توسعه کسب و کارهای خرد و متوسط است.

کشور باید از مرحله خودکفایی به خوداتکایی برسد

وی افزود: کشور باید از مرحله خودکفایی به خوداتکایی برسد که این امر از طریق دانش بنیان‌ها و فناوری‌های نوین امکان پذیر است.

استاندار قم با بیان اینکه دولت نگاه مثبتی به ظرفیت‌های بخش تولید دارد افزود: پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی در راستای تقویت فعالیت‌های آنان مؤثر است.