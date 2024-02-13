به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات منش عصر امروز سه‌شنبه در خصوص اجرای طرح قانون جوانی جمعیت در استان خوزستان اظهار کرد: مطابق با آئین‌نامه ماده چهار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) متولد شده باشند و همچنین خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال، در صورت واجد شرایط بودن زمین تعلق می‌گیرد.

وی افزود: پس از ثبت‌نام متقاضیان و احراز شرایط، طبق بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی طرح که وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است، زمین حداکثر ۲۰۰ متری به ارزش حداکثر یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان و با اخذ هزینه آماده‌سازی به خانوارهای موردنظر واگذار می‌شود.

بیات منش ادامه داد: مرحله اول بحث جانمایی، طراحی و تأمین و الحاق زمین به محدوده‌های شهری بوده که این مراحل در حال انجام است و تاکنون در استان خوزستان نزدیک به ۴۰ هزار نفر در سامانه مربوط به طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی اظهار کرد: بحث پایش افراد متقاضی در حال انجام است و طبق قانون در کلان‌شهرها نمی‌توانیم واگذاری زمین داشته باشیم و این زمین باید در شهرهای اطراف تأمین شود که این فرآیند در حال انجام است.

بیات منش با اشاره به پویش وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری ۱۵ هزار زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در سطح کشور گفت: در این راستا برنامه ما واگذاری سه هزار زمین در هفت شهر خوزستان است که در روزهای پیش رو زمین به این سه‌هزار خانوار واگذار می‌شود.

وی در خصوص برنامه اداره کل راه و شهرسازی خوزستان برای سایر ثبت‌نام کنندگان در این طرح که نزدیک ۴۰ هزار نفر هستند، بیان کرد: یک هزار واحد قبلاً واگذار شده است و سه هزار واحد هم در برنامه واگذاری است.

بیات منش گفت: در استان خوزستان میانگین تعداد ثبت‌نام‌هایی که انجام شده نسبت به نرم کشوری و برش جمعیتی استان نسبت به جمعیت کشور، چهار برابر بیشتر بوده است.