به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه حسینی در مراسم بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۳۱ پروژه در شهرستان اشکذر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در کشور و در بیانات مقام معظم رهبری اظهار کرد: مقام معظم رهبری مکرراً بر موضوع جهاد تبیین تأکید داشتند و این را برای مسئولان فرض و واجب دانستند.
وی ادامه داد: دشمن تلاش دارد تا با سیاهنماییهای بسیار مانند ناکارآمدی نظام دینی جمهوری اسلامی، فساد گسترده مدیران و تطهیر رژیم منحوس پهلوی و … دستاوردهای نظام اسلامی را زیر سؤوال ببرد و روشنگری این سیاهنماییها وظیفه مسؤولان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با اشاره به اقدامات انجام شده در استان یزد عنوان کرد: از هر یزدی اگر سؤوال شود که مهمترین مسئله استان چیست به موضوع آب اشاره میکند، استان یزد آب پایدار نداشت و تأمین آب پایدار یزد حتماً باید از خط انتقالی خلیج فارس انجام شود و برآورد آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
شاهحسینی با بیان اینکه مدیریت جهادی لازمه تأمین اعتبارات و انجام این مهم است، عنوان کرد: امروز پروژه خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آغاز شده و تا سال آینده ۲۰ میلیون مترمکعب آب به استان یزد خواهد رسید.
وی ادامه داد: تابستان گذشته برای اولین بار ذخایر مخازن شحنه یزد همچون دوران زمستان بود و ما هیچگونه قطعی آب در استان نداشتیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد با بیان اینکه استان یزد پایینترین نرخ بیکاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در سال جاری به خود اختصاص داد، گفت: در استان یزد تنها در سه ماه گذشته ۱۱۰ سکوی تنظیم بازار در راستای حل مشکلات اقتصادی مردم و رسیدن کالا با قیمت مناسب به دست یزدیها راهاندازی شد.
گفتنی است؛ در شهرستان اشکذر به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب، ۳۱ طرح با اعتباری بالغ بر ۹۶ هزار میلیارد ریال در شهرستان اشکذر به بهرهبرداری رسید.
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