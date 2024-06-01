دستگیری قاتل دو شهروند عنبرآبادی پس از ۴۹ روز زندگی مخفیانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل مسلحانه ۲ شهروند و تیراندازی به آمبولانس در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، بلافاصله اکیپی مجرب از کارآگاهان پلیس با حضور در صحنه جرم، بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی با پی جویی های پلیسی و تخصصی، موفق به شناسایی محل اختفای قاتل شدند و در یک عملیات پلیسی، متهم فراری پس از ۴۹ روز زندگی مخفیانه در مخفیگاهش در یکی از روستاهای اطراف شهرستان عنبرآباد دستگیر شد.

سرپرست انتظامی شهرستان عنبرآباد با اشاره به پیگیری‌های مجدانه پلیس در دستگیری قاتل و کشف ۲ قبضه سلاح جنگی از متهم تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) اعتراف و انگیزه خود را اختلافات شخصی که با مقتولان داشته عنوان نمود که در نهایت جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.