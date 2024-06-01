  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۱۸

سرپرست انتظامی شهرستان عنبرآباد خبرداد؛

دستگیری قاتل دو شهروند عنبرآبادی پس از ۴۹ روز زندگی مخفیانه

دستگیری قاتل دو شهروند عنبرآبادی پس از ۴۹ روز زندگی مخفیانه

کرمان_سرپرست انتظامی شهرستان عنبرآباد از دستگیری عامل قتل مسلحانه ۲ شهروند و تیراندازی به دو آمبولانس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل مسلحانه ۲ شهروند و تیراندازی به آمبولانس در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، بلافاصله اکیپی مجرب از کارآگاهان پلیس با حضور در صحنه جرم، بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی با پی جویی های پلیسی و تخصصی، موفق به شناسایی محل اختفای قاتل شدند و در یک عملیات پلیسی، متهم فراری پس از ۴۹ روز زندگی مخفیانه در مخفیگاهش در یکی از روستاهای اطراف شهرستان عنبرآباد دستگیر شد.

سرپرست انتظامی شهرستان عنبرآباد با اشاره به پیگیری‌های مجدانه پلیس در دستگیری قاتل و کشف ۲ قبضه سلاح جنگی از متهم تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) اعتراف و انگیزه خود را اختلافات شخصی که با مقتولان داشته عنوان نمود که در نهایت جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6124974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها