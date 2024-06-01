احداث ۵ هزار واحد مسکن دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، پروژه ۵۰۰۰ واحدی خانواده این دانشگاه با حضور مخبر سرپرست ریاست جمهوری، مهرداد بذرپاش وزیر مسکن، زاکانی شهردار تهران، مسئولان لشکری و کشوری و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه رسماً آغاز به کار کرد.

این مجتمع مسکونی شامل مقاطع مختلف تحصیلی ابتدایی و میانی، مسجد، هایپر مارکت، سینما، باشگاه‌های ورزشی، حوزه علمیه، درمانگاه، بیمارستان، فضای سبز، مؤسسات آموزشی، مهدکودک، دفاتر خدمات الکترونیک، انواع رستوران، مراکز خرید، مؤسسات علوم دینی، تالارهای پذیرایی، پایانه تاکسیرانی، پایگاه اورژانس و آتش نشانی، شهربازی، امکان تجاری خریدهای روزانه و.... با قابلیت بهره‌مندی جانبازان و معلولان خواهد بود.

فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس در حاشیه مراسم افتتاح این پروژه اعلام کرد: این پروژه هدیه‌ای از سوی شهید رئیسی است. با اجرای این پروژه در ۵ سال، جامعه بزرگ دانشگاه تربیت مدرس از مسکن بی‌نیاز خواهند شد.

همچنین زاکانی شهردار تهران نیز گفت: امیدواریم این کار فاخر و بزرگ که مرتبط با دانشگاه تربیت مدرس است به خوبی پیش برود.